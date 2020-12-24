Теперь официально: министерство культуры и спорта отделится от Минобразования

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Министерство культуры и спорта будет отделено от министерства науки и образования, об этом заявил кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Гахария на пленарном заседании парламента.

По словам Гахария, это решение уже принято. Он отметил, что остаются только необходимые юридические процедуры, поэтому ожидается, что процесс будет завершен к февралю.

Разговоры о разделении министерства образования, науки, культуры и спорта на два разных ведомства начались в стране еще в январе 2020 года. Тогда этим вопросом просили заняться и представители культуры и искусства. В открытом письме они призвали премьера, президента и председателя парламента выделить министерство культуры в отдельное ведомство.

Как отмечалось в обращении, объединение культуры с другими ведомствами существенно отбросило возможности развития культуры в Грузии, так как всем отраслям, входящим в сферу культуры, нужно решать многие институциональные, финансовые и юридические проблемы.

Министерство образования, культуры и спорта было объединено в 2018 году.