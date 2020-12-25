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Русский клуб и грибоедовцы поздравили воспитанников потийского детдома

"Русский клуб" и грибоедовцы поздравили с наступающим воспитанников потийского детдома

photo: Russian Club / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2214)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20201225/250452136/Russkiy-klub-i-griboedovtsy-pozdravili-s-nastupayuschim-vospitannikov-potiyskogo-detdoma.html

Под Новый год детям передали то, что они очень просили - новую спортивную одежду, а также обувь и сладости

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Тбилисский Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб" и Государственный академический русский драмтеатр им. А. С. Грибоедова поздравили с наступающим Новым годом воспитанников потийского детского дома.

"Каково ребенку встречать Новый год без родителей, не в стенах своего дома? Горько, но именно так и празднуют самый долгожданный праздник дети, воспитывающиеся в детских домах. Подарить одинокому ребенку немного (а лучше бы – много!) тепла и внимания – это ли не самое доброе дело, которое может сделать человек?" - говорится на странице "Русского клуба" в Facebook.

ГРИБОЕДОВСКИЙ ТЕАТР И "РУССКИЙ КЛУБ" ПОЗДРАВИЛИ ВОСПИТАННИКОВ ПОТИЙСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА Каково ребенку встречать Новый...

Опубликовано Русский Клуб/რუსული კლუბი Пятница, 25 декабря 2020 г.

Как отмечают в организации, на протяжении многих лет театр имени Грибоедова и Союз "Русский клуб" максимально поддерживают воспитанников Потийского детского дома – помогают финансово, дарят подарки, навещают и поздравляют с праздниками.

"Так было и в этом году – от имени всех грибоедовцев артист театра Зураб Чипашвили отправился в Поти и вручил детям те подарки, которые, как мы заранее узнали, их особо порадуют – спортивные костюмы и обувь, к которым, конечно, мы добавили наборы замечательных сладостей. Так будет и в следующем году. И всегда – сколько понадобится", - отмечают в "Русском клубе".

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2214)


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