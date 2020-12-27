Награждение лауреатов литературной премии в Грузии прошло виртуально

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Награждение лауреатов ежегодной литературной премии "Саба" из-за пандемии коронавируса в этом году прошло в онлайн-формате.
Члены жюри решали судьбу номинантов, соблюдая социальную дистанцию в два метра, а номинанты ожидали решения на свежем вечернем воздухе либо у экранов своих гаджетов.
В номинации "Лучший роман года" победу одержало произведение Бесо Соломанашвили "Повесть о старых расстрелянных и о тех, кого предстоит расстрелять".
Остальные номинации распределились следующим образом:
Лучший литературный дебют года - Майя Цирамуа - "Прощай, дзиа (дядя) Гершвин"
Лучшая литературная пьеса года - Алекс Чигвинадзе - "Мария Ревия".
Литературная критика - Рамаз Чилая - "Поэтические записи"
Лучшее эссе и документальная проза года - Шорена Лебанидзе - "Если нужно, заставлю вас все выложить".
Награда за особый вклад в грузинскую литературу досталась Бату Данелия.
Лучший грузинский перевод года - Эльза Ахвледиани - "Пленник алжирских пиратов" Мигеля де Сервантеса.
Лучший прозаический сборник года - Мамука Долидзе - "Хождение во времени-пространстве".
Лучший поэтический сборник года - Тариэл Чантурия - "Черный ящик любви - 3" и Бесик Харагаули "Большое питье" (Диди сма).
Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов.
Инициаторами проведения конкурса являются поэт Рати Амаглобели и писатель-сценарист Дато Турашвили. Вместе с несколькими единомышленниками в 2002 году они обратились к бизнесмену Мамуке Хазарадзе с предложением учредить совместную независимую литературную премию, а уже через год, в апреле 2003 года, в Международный день книги состоялась первая церемония вручения премии "Саба".