В Грузии в 2020 году удалось сохранить рабочие места всем деятелям культуры

Грузия стала в 2020 году единственной страной в Европе, где во время мировой пандемии открылись два новых музея, отметил министр

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В Грузии удалось сохранить рабочие места всем деятелям культуры, трудоустроенным в государственном секторе, и предоставить дополнительные ресурсы для функционирования культурных организаций, заявил министр образования науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели, подвел итоги 2020 года в сфере культуры.

"Заработная плата в театрах и музеях при министерстве увеличилась в среднем на 100 лари. Министерство также сохранило отраслевые конкурсы и адаптировало их. В 16 грантовых конкурсах приняли участие 161 организация и около 4 500 деятелей искусства", – сказал Михаил Чхенкели.

Министр отметил, что, несмотря на пандемию, продолжаются масштабные инфраструктурные проекты, а именно: строительство Академии художеств, здания ансамбля "Рустави", археологических музеев во Мцхета, к концу подходят восстановительные работы в Театре музыки и драмы.

"Грузия – единственная страна в Европе, где во время мировой пандемии открылись два новых музея – Ванский археологический музей Национального музея и Болнисский краеведческий музей", – сказал Михаил Чхенкели.

Министр подробно рассказал о мероприятиях, которые проводились дистанционно в связи с пандемией. В частности, в рамках кампании "Культура для вас" проведено более 1 000 культурных онлайн-мероприятий, 31 фестиваль искусств в области литературы, театра, музыки, изобразительного искусства, кино и фольклора.

Фестивали прошли под открытым небом в полном соответствии с рекомендациями. С июля возобновилась работа над 49 новыми спектаклями в государственных и частных профессиональных театрах, премьеры которых были отменены в связи с ограничениями. Успешно реализованы социальные, художественные, культурно-просветительские проекты, в том числе: инклюзивный театральный спектакль "За таинственной горой", "Киноискусство - для глухих и слабослышащих" и другие.

В отчете министр указал, что Грузия выиграла право провести осенью 2021 года Форум культурных маршрутов Совета Европы, в котором примут участие более 200 высокопоставленных гостей из европейского туристического сектора и международных организаций.

Министр обратил внимание на международных достижениях и отметил, что фильм режиссера Деи Кулумбегашвили "Начало" был номинирован на "Оскар" как "Лучший фильм на иностранном языке". Фильм также был представлен на официальный отбор на Каннском международном кинофестивале и получил четыре награды на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Чхенкели также отметил, что проект Дворца искусств Грузии "Ткани из Грузии" получил одну из самых престижных наград в мире "Выбор путешественников 2020" (2020 Travelers "Choice Award).