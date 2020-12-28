Скончался известный оперный певец Александр Хомерики

В Грузии ушел из жизни лауреат премии имени Шота Руставели, почетный гражданин города Батуми, лауреат международных конкурсов, известный оперный певец – Александр Хомерики

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Народный артист Грузии, известный оперный певец Александр Хомерики скончался на 72-м году жизни.

В 1977 году Александр Хомерики, еще студент Тбилисской государственной консерватории, поступил в Тбилисский театр оперы и балета.

В 1981-1982 годах прошел стажировку в миланском театре Ла Скала. Среди его исполнений особенно примечательны – Бердо ("Лела" Р. Лагидзе), Ленский, Водемон ("Евгений Онегин" П. И. Чайковского, "Иоланта"), Хосе ("Кармен" Ж. Бизе), Каварадос ("Тоска" Дж. Пуччини), Манрико, Радамес, Альфред, Дюк, Отелло ("Трубадур" Дж. Верди, "Аида", "Травиата", "Риголетто", "Отелло") и другие.

С 1993 года – художественный руководитель и солист Батумского театра оперы и балета. Награжден премиями имени Шота Руставели и Мемеда Абашидзе.