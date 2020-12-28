13:12 28 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9870
  • 100 RUB4.4255
  • USD3.2699
Поиск
Оперный певец Александр Хомерики

Скончался известный оперный певец Александр Хомерики

photo: Tserovani N2 Public school
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2217)
10610
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1c/250469669.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201228/250467648/Skonchalsya-izvestnyy-opernyy-pevets-Aleksandr-Khomeriki.html

В Грузии ушел из жизни лауреат премии имени Шота Руставели, почетный гражданин города Батуми, лауреат международных конкурсов, известный оперный певец – Александр Хомерики

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Народный артист Грузии, известный оперный певец Александр Хомерики скончался на 72-м году жизни.

Зажженные в церкви свечи
© Sputnik / Alex Shlamov
Скончалась телеведущая и актриса Джульетта Вашакмадзе

В 1977 году Александр Хомерики, еще студент Тбилисской государственной консерватории, поступил в Тбилисский театр оперы и балета.

В 1981-1982 годах прошел стажировку в миланском театре Ла Скала. Среди его исполнений особенно примечательны – Бердо ("Лела" Р. Лагидзе), Ленский, Водемон ("Евгений Онегин" П. И. Чайковского, "Иоланта"), Хосе ("Кармен" Ж. Бизе), Каварадос ("Тоска" Дж. Пуччини), Манрико, Радамес, Альфред, Дюк, Отелло ("Трубадур" Дж. Верди, "Аида", "Травиата", "Риголетто", "Отелло") и другие.

С 1993 года – художественный руководитель и солист Батумского театра оперы и балета. Награжден премиями имени Шота Руставели и Мемеда Абашидзе.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2217)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Рождественская елка из противогазов в Рязани
Самые необычные и оригинальные: рождественские елки 2020 года - фото
Развод закончен. Британия и ЕС подписали торговую сделку по Брексит
Развод закончен: Британия и ЕС подписали сделку по Брексит - видео
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться