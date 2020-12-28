Скончавшийся в Париже грузинский режиссер будет похоронен на родине

Давид Андгуладзе ставил спектакли на сцене театра Марджанишвили, был художественным руководителем театра Ахметели, "Железного театра" и "Арт центра"

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Известного грузинского режиссера Давида Андгуладзе, скончавшегося 19 декабря в Париже, похоронят на родине.

Как сообщает Первый канал со ссылкой на родных режиссера, сейчас тело доставлено в Стамбул и проводятся необходимые процедуры при содействии МИД Грузии, чтобы в ближайшие дни перевезти его в Тбилиси.

Давид Андгуладзе скончался в Париже 19 декабря в возрасте 64 лет.

С 1982-1985 года Давид Андгуладзе работал режиссером в Тбилисском академическом театре имени Марджанишвили. Самой яркой работой за этот период стал спектакль "Хранители Грааля" по одноименному роману Григола Робакидзе с Отаром Мегвинетухуцеси в роли князя Георгия Орбелиани.

Долгие годы был художественным руководителем и театра имени Ахметели.

Андгуладзе основал и был художественным руководителем "Железного театра", а также основателем и директором "Арт-центра". Он был доцентом Грузинского государственного университета театра и кино им. Шота Руставели.