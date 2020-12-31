Как будут встречать Новый Год в Грузии знаменитости?

"Не навещайте даже бабушек и дедушек", "никаких застолий и собраний", "Новый Год отмечаем дома" – такими призывами эпидемиологов к гражданам Грузии пестрят почти каждый день журналы и газеты, агентства и телеканалы страны

Специалисты просят всех в этом году остаться дома, чтобы усилия властей в плане снижения случаев коронавируса и результаты введенных точечных ограничений не оказались напрасными.

Особенно сильно пандемия ударила по тем людям, которые больше всех привыкли к всеобщему вниманию, концертам, показам мод, большим собраниям и аплодисментам. Они в этом году будут проводить праздничные дни, как и все обычные люди – в кругу семьи перед телевизором.

Дизайнер Тинатин Магалашвили вспоминает, что обычно перед Новым Годом у нее бывало столько заказов и клиентов, что некогда было есть и спать. Сегодня заказов нет, все будут отмечать праздник в кругу семьи, поэтому никто особо не собирается тратиться на наряды от дизайнеров.

"Будем отмечать в семейном кругу, ничего особенного не собираемся делать. Пандемия серьезно ударила по нашему бизнесу, сфере. Спасаюсь творчеством. Я художница и когда не создаю одежду, создаю другие вещи", – рассказывает Тинатин.

photo: Tinatin Magalashvili / FB Показ Тинатин Магалашвили

Вот уже два года Тинатин создает новогодних ангелов. Они ручной работы и очень хорошо продаются. Потом дизайнер начала шить крошечные платья. А началось все с письма одной маленькой девочки, которая просила игрушек к елочке.

"Я сняла со своей елки все игрушки, положила в коробку и отправила этой девочке. Моя елка осталась голой, и я решила сшить платья, такие маленькие и красивые, и повесила на елку. Вышла очень оригинальная елка. В этом году тоже сделала их и так спаслась во время карантина. Знаете, сейчас шутят, что пандемию легче всех перенесли художники, они сидят дома и рисуют. Надеюсь, с весны этой пандемии не будет и мы вернемся к обычному ритму жизни", – сказала Магалашвили, добавив, что у нее уже двое взрослых детей, с которыми она по традиции будет играть в Secret Santa.

photo: courtesy of Tako Mekvaberidze Новая коллекция дизайнера Тако Меквабидзе

Дизайнер Тако Меквабидзе считает дни, когда наступит 31 декабря, часы пробьют 12:00 и она наконец-то сможет отдохнуть. Первая волна пандемии коронавируса, обрушившаяся на Грузию весной, практически приостановила заказы. Так что Тако быстро поняла, что надо действовать и подстроиться под нужды потребителей. И нашла выход – создала модную линию спортивной одежды для детей и взрослых.

"Такого загруженного графика у меня еще никогда не было. Надеюсь, успею прийти домой к 12 ночи. 31 декабря у меня очень загруженный день, а 1-2 января отдыхаю и я очень этому рада. Я буду дома вместе с детьми и супругом. Лично для меня год пандемии стал более плодотворным, чем раньше, и у меня вообще нет свободного времени", – отметила Меквабидзе.

Певец и дизайнер Маркус Метревели уже подобрал ко встрече Нового года свой белый наряд в честь символа 2021-го – Белого Металлического Быка. Сначала он собирался выехать за город, но вскоре понял, что из-за коронавируса зимний сезон на курортах сорван и делать там особо нечего.

photo: Marcus Metreveli / FB Певец и дизайнер Маркус Метревели

"Именно поэтому я решил остаться в Тбилиси. И впервые в жизни буду встречать Новый Год дома. Потом буду гулять по улицам Тбилиси. Хорошо, что 31 декабря снят т. н. комендантский час и мы не будем ограничены во времени. Затем 2 января приму участие в концерте мэрии и там отметим Бедоба", – рассказал Метревели.

Светлые и блестящие наряды, шампанское, красивое освещение и приятная музыка – это то, чем грузинские знаменитости собираются повысить себе праздничное настроение пандемического Нового Года.