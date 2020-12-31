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Артист балета Николай Цискаридзе в сцене из балета Пиковая дама в постановке Ролана Пети

Николаю Цискаридзе 47: топ-5 лучших партий выдающегося артиста балета

© photo: Sputnik / Ramil Stdikov
Культура
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Темы:
Гордость Грузии (317)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201231/250505621/Nikolayu-Tsiskaridze-47-top-5-luchshikh-partiy-vydayuschegosya-artista-baleta.html

Каждый год 31 декабря мир отмечает Новый год, а Николай Цискаридзе – свой день рождения. Будьте счастливы, маэстро!

В этом году выдающемуся артисту балета, педагогу, Народному артисту России, трижды лауреату театральной премии "Золотая маска" и ректору Академии русского балета имени Вагановой исполнилось 47 лет.

Sputnik Грузия поздравляет всенародно любимого артиста с наступающим Новым 2021 годом и личным праздником – днем рождения! Желает крепкого здоровья, долголетия и успехов в творчестве, и предлагает вспомнить топ-5 лучших партий Николая Цискаридзе.

Темы:
Гордость Грузии (317)


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