Почему Новый год празднуют 1 января? История и традиции праздника

Каждый народ встречает Новый год по-своему, но общее у всех одно – желать на рубеже прошлого и будущего друг другу счастья, благополучия и мира

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Новый год – самый веселый, красивый и волшебный праздник отмечают во многих странах мира в ночь с 31 декабря на 1 января.

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Каждая страна празднует Новый год по своим национальным традициям, но красиво наряженная елка, огни гирлянд, бой часов, шампанское, подарки и надежда на лучшее в наступающем году – главные символы практически везде.

Люди этот красочный праздник отмечают издревле, но мало кто знает историю его происхождения.

Sputnik Грузия поинтересовался, почему Новый год празднуют 1 января, а также историей и традициями праздника.

История праздника

Новый год – самый древний праздник. Первые документальные подтверждения о его праздновании восходят к третьему тысячелетию до нашей эры. В разное время праздник отмечали и продолжают отмечать в разных странах.

Традиция праздновать Новый год появилась впервые в Древней Месопотамии. В Вавилоне Новый год отмечали в день весеннего равноденствия, когда природа просыпалась от зимней спячки. Праздник посвящался покровителю города – верховному богу Мардуку.

Новый год праздновали, начиная с конца марта в течение 12 дней карнавалами, маскарадами и шествиями. Люди веселились и гуляли, так как работать в эти дни запрещалось, а после того как прибывала вода в Тигре и Евфрате, начинались земледельческие работы.

Со временем эту традицию переняли греки и египтяне, затем она перешла к римлянам и так далее.

Новый год в Древней Греции наступал в день летнего солнцестояния – 22 июня, и посвящался Дионису – богу виноделия. Свое летоисчисление греки вели от знаменитых Олимпийских игр.

В Древнем Египте на протяжении веков праздновали разлив реки Нил в период с июля по сентябрь. Это жизненно важное событие указывало на начало нового посевного сезона.

Египтяне считали воду Нила в это время чудодейственной, и по традиции во время празднования Нового года наполняли специальные сосуды "святой водой" из Нила. Они верили, что воды Нила смывают все старое.

Именно тогда появилась традиция устраивать ночные празднования с песнями и танцами, а также дарить друг другу подарки.

Рош ха-Шана или Еврейский новый год начинается в первый день месяца тишрей по иудейскому календарю, который обычно приходится на середину сентября - начало октября по светскому календарю.

Иудеи считают, что в Рош ха-Шана решается судьба человека на год вперед, поэтому в этот день начинается десятидневный период духовного покаяния.

Солнечное летоисчисление

Древнеперсидский праздник Навруз, означавший начало весны и посевного периода, праздновали также в день весеннего равноденствия 20 или 21 марта.

В переводе с персидского слово "навруз" означает "новый день" и по иранскому календарю выпадает на первый день месяца "фарвадин".

Праздновать Навруз стали с возникновением календаря солнечного летоисчисления. Он появился у народов Средней Азии и Ирана задолго до возникновения ислама – семь тысячелетий назад.

Навруз этим отличается от мусульманского Нового года, так как в основе мусульманского календаря лежит лунный годичный цикл.

По традиции семена пшеницы или ячменя за несколько недель до этой даты насыпали на блюдо, чтобы они проросли. Семена давали ростки к Новому году – это символизировало приход весны и начало нового года жизни.

Китайский Новый год

Новый год по китайскому календарю в старину праздновали целый месяц. Дата празднования китайского Нового года наступает в первое новолуние нового года, в промежутке от 17 января до 19 февраля.

В 2021-м жители Китая отметят пришествие 4719 Нового года – Белого Металлического Быка 12 февраля.

В новогоднюю ночь во время праздничной процессии, которая проходит по улицам Китая, люди зажигают множество фонарей. Это делается для того, чтобы осветить себе путь в Новый год. Китайцы, в отличие от европейцев, встречающих Новый год с елкой, предпочитают мандарины и апельсины.

Когда впервые год начался 1 января?

Юлий Цезарь ввел календарь, в котором год впервые начинался с 1 января, в 46 году до нашей эры. До этого Новый год в Древнем Риме также встречали в начале марта.

Новым календарем, названным юлианским, стали пользоваться все страны, входившие в Римскую империю.

Несмотря на это, Новый год во всем мире еще много столетий отмечали в соответствии с сельскохозяйственными циклами либо в начале весны, либо в конце осени.

Первый месяц года был назван январь в честь римского бога двуликого Януса, который считался покровителем всех начинаний. В этот день римляне приносили ему жертвы и проводили важные мероприятия.

Традиция дарить новогодние подарки была и в Древнем Риме. В те далекие времена римляне дарили друг другу ветви лавра, предвещавшие счастье и удачу в грядущем году.

Славянский Новый год

Славяне праздновали Новый год в день зимнего солнцестояния и посвящали его божеству Коляде. Главным символом был огонь костра. Он изображал и призывал свет солнца после самой долгой ночи в году.

Новый год также связывали с плодородием. По славянскому календарю сейчас наступает 7529 год – год Прядущего Паука и Кричащего Петуха.

На Руси начало года на 1 января перенес своим указом царь Петр I в 1699 году и повелел отмечать праздник елкой и фейерверками.

Традиции

Новый Год в разных странах празднуют по-своему, несмотря на то, что это интернациональный праздник. В Японии, например, звучит 108 ударов колокола, вместо 12, а грабли считают лучшим новогодним аксессуаром, чтобы загребать счастье.

В Болгарии Новый год – время новогодних поцелуев, поэтому в первые минуты выключают свет. А итальянцы выкидывают из окна старые утюги и стулья.

На Эквадоре особое значение придают нижнему белью – оно приносит любовь и деньги в зависимости от выбранного цвета, а в Панаме счастье приносит громкий шум, поэтому жители включают сирены своих машин, кричат и свистят.

В Дании принято в новогоднюю ночь бить посуду под окнами своих друзей – так датчане желают близким любви и процветания. В Бразилии в праздник отгоняют злых духов, поэтому бразильцы облачаются в белую одежду.

Испанцы, по традиции, съедают в полночь 12 виноградин – по одной с каждым боем часов. Они считают, что каждая виноградина должна принести удачу в каждом месяце наступающего года.

Чилийцы в полночь кладут деньги в обувь и съедают ложку чечевицы, тем самым обеспечивая себя богатство и процветание в Новом году. А в Мьянме, где в Новый год самый жаркий период, каждый встречный поливает другого холодной водой.

В Панаме в Новый год сжигают чучела известных людей, спортсменов и политиков. Эта необычная новогодняя традиция не является актом протеста против кого-либо конкретно. Просто так панамцы прощаются с неприятностями прошлого года.

А в странах постсоветского пространства есть традиция – записав на листке бумаги свое желание, сжечь его, высыпать пепел в бокал шампанского, смешать и выпить. И чтобы задуманное исполнилось, нужно успеть все это проделать, пока часы бьют двенадцать.

Материал подготовлен на основе открытых источников