Около 500 грузинских артистов будут задействованы в новогодних мероприятиях

Мэрия Тбилиси все-таки прислушалась к голосу работников сцены и задействовала их в новогодних концертах и представлениях

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. С 1 по 14 января в Тбилиси запланировано восемь новогодних мероприятий, в которых примут участие около 500 грузинских артистов, об этом журналистам сказал заместитель мэра столицы Андриа Басилая.

По словам Басилия, помимо главного гала-концерта, который состоится в новогоднюю ночь, запланированы и другие новогодние мероприятия. Концерты по телевидению будут транслировать 7 и 13 января.

Новогодний гала-концерт пройдет без зрителей, он будет транслироваться в прямом эфире. По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, данное решение принято с целью предотвращения распространения коронавируса. Однако, несмотря на пандемию, планируется провести несколько концертов в новогодние дни.

Незадолго до Нового года грузинские артисты и музыканты выражали недовольство тем, что правительство ввело запрет на проведение концертов и корпоративов в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Они заявляли, что их этим лишают единственного источника доходов. Среди недовольных был грузинский представитель на "Евровидении - 2019" Ото Немсадзе. Певец выступил с критикой запрета на проведение концертов в условиях пандемии COVID-19.

По словам исполнителя, он не понимает, почему люди могут отдыхать в гостиницах, где ежедневно встречаются и контактируют, а проводить концерт на 50 человек в этой же гостинице запрещено.