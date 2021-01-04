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Свадьба наследников грузинской царской династии

Грузинский князь женился? Кто стала избранницей Багратиони

© photo: Sputnik
Культура
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Темы:
Светская хроника (398)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210104/250532859/Esche-odna-Begashvili-kto-stala-novoy-izbrannitsey-gruzinskogo-knyazya-Bagrationi.html

Выяснилось, что новоиспеченная княжна - это давняя любовь князя Ирина Бегашвили

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Грузинский князь Давид Багратиони женился на Ирине Бегашвили, к такому заключению пришли подписчики страницы Грузинского царского дома в Facebook.

В первый день нового года на странице Багратиони появилось интригующее фото, породившее немало вопросов: "Наследный принц Грузии Давид и наследная принцесса Грузии Ирина желают вам счастливого нового 2021 года".

Любознательные подписчики сразу же стали искать информацию о незнакомке, и вскоре выяснилось, что новоиспеченная княжна - это давняя любовь князя Ирина Бегашвили.

Выяснилось, что роман Ирины и Давида начался сразу после разрыва отношений Багратиони с секс-символом грузинского шоу-бизнеса и однофамилицей девушки Шореной Бегашвили. Незадолго до того, как Давид женился на Анне Багратиони-Грузинской.

Если верить грузинским СМИ, то после развода с Анной, которая обвинила бывшего супруга в рукоприкладстве, Давид Багратиони-Мухранский вновь вернулся к Ирине.

Известно, что молодожены проживают в особняке Давида Багратиони в Сагурамо близ Тбилиси.

Темы:
Светская хроника (398)


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