Грузинский князь женился? Кто стала избранницей Багратиони

Выяснилось, что новоиспеченная княжна - это давняя любовь князя Ирина Бегашвили

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Грузинский князь Давид Багратиони женился на Ирине Бегашвили, к такому заключению пришли подписчики страницы Грузинского царского дома в Facebook.

В первый день нового года на странице Багратиони появилось интригующее фото, породившее немало вопросов: "Наследный принц Грузии Давид и наследная принцесса Грузии Ирина желают вам счастливого нового 2021 года".

Любознательные подписчики сразу же стали искать информацию о незнакомке, и вскоре выяснилось, что новоиспеченная княжна - это давняя любовь князя Ирина Бегашвили.

Выяснилось, что роман Ирины и Давида начался сразу после разрыва отношений Багратиони с секс-символом грузинского шоу-бизнеса и однофамилицей девушки Шореной Бегашвили. Незадолго до того, как Давид женился на Анне Багратиони-Грузинской.

Если верить грузинским СМИ, то после развода с Анной, которая обвинила бывшего супруга в рукоприкладстве, Давид Багратиони-Мухранский вновь вернулся к Ирине.

Известно, что молодожены проживают в особняке Давида Багратиони в Сагурамо близ Тбилиси.