Главные потери 2020 года: кто из великих артистов Грузии ушел из жизни в прошлом году

Прошедший високосный год и пандемия, увы, унесли жизни не только более 1,7 части населения земли, но и жизни выдающихся деятелей культуры со всего мира. Исключением не стала и Грузия, потерявшая многих мастеров искусства

Sputnik Грузия подводит грустные итоги и вспоминает актеров, музыкантов и артистов, которые на протяжении долгих лет радовали своим творчеством на экране и сцене. Покойтесь с миром, великие мастера!

Георгий Шенгелая

2020 год отнял у грузинского и советского кинематографа прекрасного мэтра кино - режиссера, сценариста, актера и народного артиста Грузии Георгия Шенгелая. Георгию Николаевичу было 82 года. Несмотря на то, что Шенгелая последние годы тяжело болел, он не переставал строить планы: "Я по-прежнему мечтаю снять "Хаджи-Мурата", - говорил он.

photo: courtesy of Giorgi Shengelaia Режиссер Георгий Шенгелая

Георгий Николаевич Шенгелая родился в семье режиссера Николая Шенгелая и актрисы Нато Вачнадзе. Он автор фильмов "Мелодии Верийского квартала", "Пиросмани", "И шел поезд", "Путешествие молодого композитора", "Алавердоба", "Он убивать не хотел", "Девушка со швейной машинкой", "Хареба и Гоги", "Смерть Орфея" и другие.

© photo: Sputnik / Rukhyan Кинорежиссеры, братья Эльдар (слева) и Георгий Шенгелая

Среди наград Георгия Николаевича - Приз "Золотой Хьюго" Международного кинофестиваля в Чикаго (за фильм "Пиросмани") в 1974 году и Серебряный медведь за лучшую режиссуру 36-го Берлинского кинофестиваля (за фильм "Путешествие молодого композитора") в 1986 году.

Заза Халваши

Известный грузинский режиссер Заза Халваши скончался в Тбилиси на 63-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ.

© photo: Sputnik / Vadim Ancupov Режиссер Заза Халваши

Заза Халваши родился 17 мая 1957 года в Батуми, в семье грузинского поэта Фридона Халваши. Он снял такие фильмы, как "Время" (1981 год), "Мизерере" (1996 года), "Соломон" (2015 год). Одна из последних и наиболее успешных работ режиссера - фильм "Намме" 2017 года.

Фильмы Зазы Халваши отмечены наградами на кинофестивалях в Амстердаме, Локарно, Мьюнхене. Своим учителем Заза Халваши считал великого режиссера Тенгиза Абуладзе. Он даже сыграл в эпизоде его фильма "Древо желания".

Джаба Боджгуа

Популярный певец Джаба Боджгуа умер спустя 12 лет комы. Боджгуа был всего 41 год. Он – автор популярных грузинских эстрадных песен "Момнатребиа" ("Соскучился"), "Сикварулис история" ("История любви"), "Ратом миквархар" ("Почему я люблю тебя"), "Азиури" ("Азиатская") и др.

Photo: Beka mxiarulashvili / FB Певец Джаба Боджгуа

В начале 2009 года Боджгуа c болью в области сердца был переведен в Республиканскую больницу, где ему диагностировали гипоксическое поражение головного мозга. С тех пор исполнитель находился в коме. Все эти годы за прикованным к кровати Джабой смотрела его мать.

Фридон Нижарадзе

В 2020 году мир покинул уникальный художник, грузинский Сальвадор Дали, живописец из высокогорного села Ушгули - Фридон Нижарадзе. Ему было 76 лет.

FB / Fridon Nizharadze Художник Фридон Нижарадзе

Фридон Нижарадзе – художник, который выходил за рамки классического понимания живописи. По словам самого мастера, его вдохновляли природа, вселенная и человек.

FB / Fridon Nizharadze Картина художника Фридона Нижарадзе

Живописец учился в Тбилисской художественной академии. Несмотря на возможность остаться в Тбилиси, он решил вернуться в родной Ушгули, где жил и работал до самой смерти. Помимо живописи, Нижарадзе серьезно занимался работой по дереву и писал стихи.

FB / Fridon Nizharadze Картина художника Фридона Нижарадзе

Как отмечал художник, цвета сами приходили к нему. Перед тем как приступать к написанию картины, он не знал, какой она будет. При этом, 76-летний мастер до 2019 года ни разу не выставлял свои работы на суд широкой публики.

Гоги Кавтарадзе

Грузинскому зрителю в 2020 году пришлось попрощаться с Гоги Кавтарадзе, который запомнился благодаря своими ярким ролям в фильмах "Не горюй", "Мелодии Верийского квартала", "Кукарача", "Возвращения Будулая". Артист скончался в возрасте 80 лет.

"Умер Гоги Кавтарадзе... Он унес с собой эпоху! - написал телеведущий Георгий Гасвиани, узнав об этой печальной новости. - Настоящий человек! Настоящий мужчина и гениальный артист! Режиссер! Мой преподаватель в Театральном университете. Он также сыграл для нас много хороших ролей, и мы вместе играли на сцене! Он нас многому научил! Настоящий профессионал!"

Гоги Тодадзе

В возрасте 74 лет из жизни ушел известный грузинский режиссер Гоги Тодадзе, воспитавший несколько поколений грузинских артистов театра и кино. Тодадзе посвятил жизнь грузинской культуре. Многие грузинские артисты могут назвать себя учениками профессора.

photo: Griboedov Theatre / FB Режиссер Гоги Тодадзе

Тодадзе руководил Школой-студией "Берикеби", был художественным руководителем Национального дворца учащейся молодежи. Профессор Государственного университета театра и кино им. Шота Руставели поставил около 90 спектаклей, но особенно запомнился зрителю своими работами "Во дворе злая собака" и "Неаполь - город миллионеров". Он ставил спектакли в разных театрах, среди них был и Грибоедовский театр.

Лали Бадурашвили

Лали Бадурашвили - известная грузинская актриса, которая последние несколько лет боролась с тяжелым заболеванием - ушла из жизни на 82-м году жизни.

Photo: Nini Badurashvili / FB Лали Бадурашвили, Нини Бадурашвили и Флора Кахиани

Бадуршвили окончила Тбилисский институт иностранных языков имени Ильи Чавчавадзе по специальности французский язык. После она работала на кафедре Тбилисского государственного университета. В 1970 году Бадурашвили снялась в фильме "Десница великого мастера" по мотивам одноименного известного романа Константина Гамсахурдия. После этого артистка снялась еще в нескольких фильмах. В 2016 году Лали Бадурашвили была удостоена звания Почетного тбилисца.

Давид Андгуладзе

В возрасте 64 лет скончался грузинский режиссер Давид Андгуладзе, с чьим именем связана не одна громкая театральная премьера. В 1982-1985 гг. Давид Андгуладзе работал режиссером в театре Марджанишвили. Самой яркой работой за этот период стал спектакль "Хранители Грааля" по одноименному роману Григола Робакидзе с Отаром Мегвинетухуцеси в роли князя Георгия Орбелиани.

Долгие годы был художественным руководителем театра Ахметели. Андгуладзе основал и был художественным руководителем "Железного театра", а также основателем и директором "Арт-центра". Он был доцентом Грузинского государственного университета театра и кино им. Шота Руставели.

Реваз Тавадзе

Заслуженный артист Грузии, профессор кафедры специального фортепиано Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили Реваз Тавадзе ушел из жизни в возрасте 83 лет.

Реваз Тавадзе вырастил не одно поколение прославленных пианистов. Один из его виртуозных учеников – молодой пианист, лауреат множества международных наград Георгий Гигашвили. Помимо педагогической работы, он читал курс истории фортепиано в консерватории, который издался на диске. В 1981 году вышла монография Реваза Тавадзе "Об интерпретации и чтении музыкального текста".

Активно выступал с концертами, как с сольными программами, так и с оркестрами. С 1962 года является профессором кафедры специального фортепиано. В 1996-2003 годах успешно давал сольные концерты в городах Германии.

Александр Рехвиашвили

На 83-м году ушел из жизни классик грузинского кинематографа, выдающийся оператор, режиссер и сценарист Александр Рехвиашвили.

photo: Russian Club / FB Оператор, режиссер и сценарист Александр Рехвиашвили

В 1962 году Рехвиашвили окончил операторский факультет ВГИКа, в 1971 году – его режиссерский факультет (мастерская Сергея Герасимова). С 1971 года работал на киностудии "Грузия-фильм". Снял картины "Луг зеленый", "Грузинская хроника XIX века" (Гран-при МКФ в Мангейме), "Путь домой", "Ступень", "Приближение" (Специальный приз жюри МКФ в Мюнхене) и другие.

Как оператор работал с Отаром Иоселиани, Георгием Шенгелая, Сергеем Герасимовым. Сыграл роль французского художника в фильме Георгия Шенгелая "Пиросмани". Является Заслуженным деятелем искусств Грузии и Кавалером ордена Чести.

Джульетта Вашакмадзе

В 2020 году ушла из жизни известная грузинская телеведущая, актриса, мать популярного телеведущего Георгия Габуния Джульетта Вашакмадзе - она скончалась на 87-м году жизни.

Джульетта Вашакмадзе работала на Первом канале Грузии с момента основания телевидения - 30 декабря 1956 года. Сначала она была диктором, а затем телеведущей популярных программ культурной и социальной тематики.

photo: National library of Georgia Телеведущая и актриса Джульетта Вашакмадзе

В 2013 году по случаю 57-й годовщины основания телевидения Первый канал Грузии в парке Мтацминда, недалеко от Тбилисской телебашни, открыл почетную звезду первым ведущим телевидения, в том числе Джульетте Вашакмадзе.

Джульетта запомнилась зрителю и яркими кинообразами в картинах: "Цветок на снегу", "Дедушка Гигия", "Куклы смеются", "Необыкновенная выставка". Также в 60-ые годы Вашакмадзе играла на сцене тбилисского академического театра имени Котэ Марджанишвили.

Руслан Микаберидзе

Покинул мир в 2020 и Руслан Микаберидзе - актер театра и кино, который ушел из жизни в возрасте 81 года.

photo: National Library of Georgia თეატრისა და კინოს მსახიობი რუსლან მიქაბერიძე

Микаберидзе - заслуженный артист Грузии, родился в 1939 году в Харькове. В кино начал сниматься в 1966 году. Сыграл более чем в сорока художественных фильмах, в основном — в ролях второго плана и эпизодах. Наиболее известная роль — Гиви Иванович, командир летного отряда аэропорта Телави в фильме "Мимино" Георгия Данелия. Работал на киностудии "Грузия-фильм".

© photo: Sputnik / Rukhyan Грузинские актеры театра и кино Гурам Сагарадзе и Руслан Микаберидзе

В разные годы выступал в Государственном академическом театре им. К. Марджанишвили, был актером Государственного драматического театра им. Ш. Руставели. Руслан Микаберидзе также опубликовал несколько сборников стихов.