Создатели трендов и красоты: Топ-5 самых интересных дизайнеров Грузии 2020 года

Прошедший год показал, что никакая пандемия не сможет сделать грузин безвкусными. Вопреки COVID-19, грузинские дизайнеры работали над созданием новых коллекций, чтобы радовать модниц и модников со всего мира - даже в трудные времена

Sputnik Грузия расскажет о самых интересных грузинских дизайнерах минувшего года, которые потрудились на славу. Пора узнать героев и создателей трендов в лицо.

Ака Продиашвили

Ака Продиашвили просто не мог не попасть в наш список, ведь он очень талантливый самородок, которого точно не стоит упускать из внимания.

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Несмотря на то что дизайнеру всего-то 25 лет, работает в сфере моды он достаточно долго, ведь карьеру стилиста Ака начал в 15 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Akà Prodiàshvili (@aka.prodiashvili)

Продиашвили уже успел поработать с несколькими местными и мировыми журналами, участвовал в известных проектах, таких как конкурс Be Next и Young Talents в Киеве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Akà Prodiàshvili (@aka.prodiashvili)

Продиашвили также был замечен журналом Vogue и Dazed Magazine, а в его одежде появлялась не одна звезда мирового масштаба, среди них Леди Гага, Пэрис Хилтон и другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Akà Prodiàshvili (@aka.prodiashvili)

Обычно Ака Продиашвили представляет красочную и яркую коллекцию, где все детали изучают квир-культуру, ведь его творчество сочетает мужественную традицию с женской эстетикой, разрушая все границы и стереотипы. К слову, показы Продиашвили часто называют не иначе как театральное шоу.

Георгий Кебурия

Георгий Кебурия также дизайнер-самоучка, новая коллекция весна-лето которого поразила своей женственностью, легкостью и грациозностью. Любительниц платьев нежных оттенков и милых пушистых деталей – как говорится, милости просим. Для вас эта коллекция настоящий рай.

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Но если кто-то думал, что Кебурия забыл о своей главной фишке – солнечных очках, то это не так! Кебурия "неисправим" и снова представил очки, которым будут особенно рады ценители винтажа.

Тико Паксашвили

С Тико Паксашвили в этом году мы познакомились как с новым креативным директором уже известного бренда Materiel.

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Паксашвили является выпускницей тбилисской Академии художеств. У дизайнера есть уникальный подход в сочетании структурного кроя с женственными формами. В ее коллекции можно увидеть тщательно подобранную цветовую палитру и нетрадиционные, интересные детали.

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Ее первая коллекция в Materiel представляет собой непрерывный диалог геометрических и архитектурных форм с характером решительной и амбициозной женщины.

Ануки Арешидзе

Ануки Арешидзе – успешный грузинский дизайнер и супруга тбилисского мэра Кахи Каладзе. Кстати, к концу года Арешидзе объявила о том, что вскоре она запустит свой бьюти-бренд.

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Мы не раз говорили, что Ануки Арешидзе – эталон современной грузинской женщины, которая совмещает успешную карьеру и семью. Коллекции бренда Anouki и есть демонстрация того, что женщина может быть разной, "быть собой", а не клише, и понимать, что нужно женщине в данный конкретный момент.

Автандил Цквитинидзе

И, наконец, в нашем списке не мог не оказаться дизайнер Автандил Цквитинидзе – истинный пионер современной грузинской модной индустрии.

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Определение женственности стало торговой маркой дизайнера с начала нулевых. Автандил – художник, который придает каждой коллекции неповторимый смысл.

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Помимо представления своих коллекций на родине, он также участвует в неделях моды по всему миру. Автандил провел персональные выставки в Париже, Лондоне, Риме и Монте-Карло. Сейчас у бренда Avtandil есть две линии одежды – люксовая и более повседневная.