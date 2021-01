Вопреки пандемии: Топ-10 самых громких культурных достижений Грузии 2020 года

Как раз об этом Sputnik Грузия сегодня и расскажет – о самых значимых культурных достижениях и героях 2020 года.

Лучшая балерина года

Известную грузинскую балерину Майю Махатели назвали лучшей танцовщицей года по версии международного журнала Dance Europe, издаваемого с 1995 года в Лондоне. Именно Махатели набрала больше всего голосов аудитории и попала на обложку престижного журнала декабрьского-январского номера.

FB / Майя Махатели Майя Махатели

Кстати, конкуренцию ей составляли российские танцоры из Большого Театра – Мария Александрова и Владислав Лантратов.

Грузинка – лучшая певица года в Германии

Грузинская певица Анита Рачвелишвили (меццо-сопрано) известна далеко за пределами Грузии. В этом году она даже оказалась на декабрьской обложке престижного немецкого журнала Оper! Magazin!. Тем самым оперная дива была названа лучшей певицей 2020 года.

Так грузинская оперная дива, которой пандемический год немало попортил нервы из-за мирового локдауна, карантина и проблем с гастрольными турами, все же поймала свою жар-птицу.

Грузинского фотографа оценил Британский модный совет

Грузинский фотограф Давид Гиоргадзе, в объектив которого в прошлом году попали чуть ли не все всемирно известные модели и популярные актеры, попал в список лучших творцов 2020 года по версии Британского модного совета^ и между прочим, во второй раз.

С 2018 года Британский совет моды предлагает список молодых творческих артистов года и представляет талантливых представителей из различных творческих сфер. Давид Гиоргадзе впервые был включен в этот список в прошлом году среди 100 самых новаторских и вдохновляющих молодых талантов. И в этом году Гиоргадз снова занял почетное место в этой категории, на этот раз в числе 50-ти выдающихся молодых творцов.

Актер Мераб Нинидзе на Премии британского независимого кино

Известный грузинский киноактер Мераб Нинидзе номинирован на лучшую мужскую роль второго плана на престижной Премии британского независимого кино (British Independent Film Awards, BIFA).

photo: Merab Ninidze / FB Мераб Нинидзе в сериале "МакМафия"

Нинидзе удостоился внимания такой престижной премии за свою работу в фильме "Курьер" британского телережиссера Доминика Кука, где грузин сыграл вместе со всемирно известным актером, звездой сериала "Шерлок Холмс" Бенедиктом Камбербэтчем. Победители British Independent Film Awards в 17 номинациях будут объявлены в феврале 2021 года, так что мы ждем хороших вестей!

Победа над главным врагом 2020

Знаменитый грузинский актер театра и кино, 85-летний Кахи Кавсадзе победил коронавирус.

© photo: Sputnik Грузинский советский актёр театра и кино Кахи Давидович Кавсадзе

К сожалению, артиста не обошел стороной этот коварный вирус, поэтому Кавсадзе был госпитализирован в Первую университетскую клинику 28 ноября. Инфицирован был также брат актера Имери Кавсадзе, который проходил лечение дома. Слава Богу, Кахи Давидовичу удалось победить эту коварную болезнь.

Кино в каждый дом

Кинотеатры под запретом, а кино смотреть хочется. Так пандемия COVID-19 подала Национальному центру кинематографии Грузии отличную идею - создать виртуფльный киноклуб. Сказано - сделано.

photo: courtesy of Cineuropa Фильм "Преступный человек" Дмитрия Мамулия

Теперь в онлайн-киноклубе каждый может увидеть новые фильмы и кадры со съемок грузинских картин, а также знакомиться с новостями кинематографа.

The Guardian оценил грузинское кино

Нашумевший фильм шведского режиссера грузинского происхождения Леван Акина о грузинском танце, нравах и нетрадиционной любви "А потом мы танцевали" вошел список топ-50 лучших фильмов 2020 года по версии британского издания The Guardian.

photo: And then we danced / FB Кадр из фильма "А потом мы танцевали"

Грузинская драма, уже известная во многих странах, оказалась на 26 месте. В рецензии к полнометражной картине отмечается, что она в прошлом году произвела фурор в Каннах.

Спасение крепости Нарикала

В столице Грузии приступили к спасению уникального памятника - городской крепости Нарикала. Нарикалу внесли в список Europa Nostra объектов культурного наследия, находящихся под угрозой.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Ночной вид на город Тбилиси - район Калаубани и Нарикала, набережная реки Кура

Грузинский памятник попал в "Программу 7 памятников, находящихся под особой угрозой" среди других 12 финалистов.

Наряду с Нарикалой, в этот список также попали Ахенская железная дорога в Тироле (Австрия), Модерн театр в Софии (Болгария), Мирогойское кладбище в Загребе (Хорватия), церковь Св. Дени в Сент-Омер (Франция) и другие здания.

Победитель программы не только получит поддержку ведущих специалистов защиты культурного наследия мира, но и финансовую помощь в сохранении памятника от различных благотворительных фондов.

Триумф грузинского фильма

Настоящий фурор учинила грузинская драма "Начало" в прошлом году. Картина молодого режиссера Дэи Кулумбегашвили взяла сразу четыре главных награды на престижном Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

photo : courtesy of Georgian National Film Center Кадр из фильма "Начало" Дэи Кулумбегашвили

Лента "Начало" получила главный приз - "Золотую раковину" - за лучший фильм, режиссер Дэя Кулумбегашвили стала обладательницей "Серебряной раковины" за лучшую режиссуру. Исполнительница главной роли Ия Сухиташвили получила "Серебряную раковину" за лучшую женскую роль, а приз за лучший сценарий разделили Дэя Кулумбегашвили и Рати Онели.

Поэма Давида Дэфи вошла в антологию американской поэзии

И, наконец, произведение грузинского поэта и романиста Давида Дэфи (Гогибедашвили) вошло в антологию американской поэзии издательства Adelaide Books.

photo: David Dephy / FB Грузинский поэт Давид Дэфи

Его поэма под названием The Dust of the Garden ("Пыль сада"), посвященная размышлениям о человеке, смысле жизни, Боге и войне, названа среди лучших стихотворений издания.