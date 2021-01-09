Новосибирский театр оперы и балета решил приостановить контракт с Нино Ананиашвили

В Грузии большое искусство вновь переплелось с большой политикой. Рассказываем, как всемирно известная артистка балета и педагог Нино Ананиашвили стала яблоком раздора в культурно-политическом мире двух стран

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Администрация Новосибирского театра оперы и балета из-за утечки информации приняла решение приостановить контракт с грузинской прима-балериной Нино Ананиашвили, которая должна была занять должность руководителя балетной труппы.

"Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о том, что Нина Ананиашвили приглашена на должность руководителя балетной труппы НОВАТа. Руководство театра считает, что оглашать имя руководителя до официального представления его коллективу – крайняя степень неуважения к артистам труппы. Поэтому мы вынуждены приостановить действие контракта, заключённого с артисткой, до выяснения всех обстоятельств появления данной информации в публичном пространстве", - говорится в заявлении руководства театра.

Согласно заявлению, окончательное решение по контракту будет принято в середине января по результатам встречи художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана с Нино Ананиашвили.

Почему это произошло

В Грузии неоднозначно восприняли информацию о назначении Ананиашвили. Часть представителей оппозиционных партий обрушилась на нее с критикой из-за напряженных политических отношений между Грузией и Россией, посчитав ее решение "непатриотичным поступком".

О том, что грузинская прима-балерина Нино Ананиашвили приняла предложение возглавить балетную труппу Новосибирского театра оперы и балета, стало известно 6 января. Об этом Ананиашвили сообщила в интервью грузинской редакции Радио "Свобода". Ананиашвили при этом отметила, что параллельно она остается руководителем грузинской балетной труппы. "В ином случае я бы не согласилась на это", - сказала балерина.

Ананиашвили признала, что считает большой ответственностью быть художественным руководителем балетной труппы такого крупного российского театра, как Новосибирский.

"Да, я приняла решение, но меня на этой позиции официально пока не называли. Скоро объявят. Это должность, которая обязывает меня создать план развития, составить репертуар и так далее. Это абсолютно творческая работа", — заявила Ананиашвили.

"В Тбилиси все улажено"

На вопрос, насколько для нее важна данная позиция, Ананиашвили ответила, что, учитывая значимость балета в России, которая является одной из ведущих стран в мире, если не первой, то для нее это важная позиция.

По ее словам, она является художественным руководителем государственного балета Грузии уже 15 лет, у нее расписан план работы с труппой на следующие четыре года.

"В этом плане в Тбилиси все улажено. Но это решение я приняла, исходя из той ситуации, которая создалась в стране из-за пандемии, это подействовало и на наш театр", — отметила Ананиашвили, добавив, что в марте исполняется год, как театр закрыт, и неизвестно, когда откроется. Отменено семь гастролей.

Прима-балерина выразила сожаление, что все предложения, которые поступали ей из-за рубежа, в том числе и из США, исключали параллельную работу в Грузии. Из-за этого ей пришлось отказаться от них.

"Я не покидаю труппу. Остаюсь здесь и думаю, что эта даст мне больше возможностей привлечь еще больше внимания к себе и грузинской труппе на международной арене", — пояснила Ананиашвили.

Еще одной причиной согласия балерины на работу в Новосибирске стало то, что в этом театре спектакли ставит известный хореограф Начо Дуато. "До сих пор никак не смогла привезти его в Грузию. Почему-то не приезжал в Грузию. Или не был знаком с труппой, или была другая причина. Сейчас, у меня будет возможность поставить спектакль с Начо Дуато в Грузии", — сказала Ананиашвили.

"Я знаю, что меня будут критиковать"

На вопрос, как она представляет сотрудничество двух театров — российского и грузинского, Ананиашвили ответила, что в сфере балета сотрудничество обычное дело. К примеру, Юрий Посохов сделал для грузинской труппы спектакль "Медея". Ананиашвили подчеркнула, что это сотрудничество будет началом сотрудничества с другими театрами. Кто-то должен помочь, чтобы выжить, подчеркнула балерина.

Несмотря на пандемию коронавируса, Новосибирский театр продолжает работу. В месяц они представляют 25 спектаклей, и там у нее будет возможность работать, отметила Ананиашвили.

"К сожалению, я уже не молода, я оставила сцену, больше не танцую. Поэтому у меня и больше времени, и энергии. Если предложат, возьму и третий театр... Это принятая практика - руководить несколькими труппами", — отметила Ананиашвили.

По ее словам, не в восторге от этого события был ее супруг - политик Григол Вашадзе. Между тем, на вопрос, готова балерина к тому, что на нее обрушится шквал критики за то, что она согласилась работать в России, она ответила так.

"Я знаю, что меня будут критиковать, но я танцевала в России, я была российской балериной, но никогда не переставала любить Грузию", — отметила Ананиашвили.

Ожидалось, что отправиться в Россию и встретиться с труппой Ананишавили должна уже в конце января. Комментария по поводу нового решения руководства театра прима-балерина пока не делала.