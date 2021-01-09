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Грузинский ансамбль «Иверия»

Солист знаменитого ансамбля "Иверия" Темур Циклаури заразился коронавирусом

© photo: Sputnik / Tsagareishvili
Культура
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (589)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210109/250570049/Solist-znamenitogo-ansamblya-Iveriya-Temur-Tsiklauri-zarazilsya-koronavirusom.html

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Солист знаменитого ансамбля "Иверия", певец и актер Темур Циклаури оказался с больнице с диагнозом коронавирус - состояние артиста тяжелое, и ему понадобился аппарат ИВЛ. Об этом в Facebook сообщил его друг, журналист Бесо Чубинидзе.

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photo: Anita Rachvelishvili Official / FB
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По словам журналиста, 74-летний Циклаури заразился COVID-19 во время съемок или монтажа своего последнего клипа. Коронавирусом нового типа заболела вся его семья, особенно трудно вирус перенесла его супруга - Лили Згваури.

Несколько же месяцев назад Темур Циклаури перенес операцию на сердце - коронарное шунтирование.

Теймураз (Темур) Циклаури - с 1967 года артист Грузинской филармонии. С 1967 по 1972 год выступал с ансамблем "Цицинатела", с 1972 года солист ансамбля "Иверия".

В его репертуаре песни таких грузинских композиторов, как Нодар Гигаури, Георгий Цабадзе, Александр Басилая, Важа Азарашвили и др. Особенно прославился в мюзиклах Басилая "Свадьба соек" (1980), "Аргонавты" (1983), "Сказка о снежной бороде" (1986 ), "Пиросмани" (1986 ).

В 2014 году Циклаури установлена плита на Аллее звезд у здания Тбилисской филармонии.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (589)


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