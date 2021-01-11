Кино, которое вы упустили: Топ-5 лучших грузинских фильмов 2020 года

Грузинское кино – это то, что можно смотреть всегда. Юмор, трагедия, потери и радости – так можно описать и грузинские фильмы, и минувший 2020 год

Соединив два этих понятия вместе, Sputnik Грузия хотел бы рассказать читателям о самых лучших грузинских картинах минувшего года, которые вы, возможно, упустили.

"Начало"

По традиции, мы начнем говорить о фильме, который в этот раз будет представлен на соискание премии американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм 2021 года" от Грузии.

Это фильм "Начало", который наделал в 2020 году немало шума на международных кинофестивалях.

Это дебютный полнометражный художественный фильм Дэи Кулумбегашвили, но это не помешало ей взять сразу четыре главных награды на престижном Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, получить приз Международной ассоциации кинокритиков в Торонто, а сама режиссер объявлена членом жюри 2020 Special Cannes.

Драма "Начало" – копродукция Грузии и Франции. Фильм рассказывает историю группы Свидетелей Иеговы, которые подвергаются нападению со стороны экстремистской группировки в спящем провинциальном городе. Главная героиня – Яна, является женой одного из иеговистов. Ее знакомый мир медленно разрушается в разгар этого конфликта. Внутреннее недовольство Яны возрастает, когда она начинает анализировать свои собственные желания.

"Укрощение"

В конце 2020 года стало известно о выходе новой работы грузинского режиссера Саломе Джаши, премьера которого состоится на Международном кинофестивале Sundance. Фильм Джаши представлен в конкурсной программе документальных фильмов (World Cinema Documentary Competition). Ленту покажут дважды – 31 января и 2 февраля.

Courtesy of Georgian National Film Center Кадр из фильма "Укрощение" Саломе Джаши

"Укрощение" – это история спорного и почти сюрреалистического процесса выкорчевывания и перемещения уникальных растений с черноморского побережья Грузии бывшим премьер-министром страны. Фильм является совместным производством Швейцарии, Германии и Грузии.

На Sundance, кстати, уже успели похвалить документальный фильм за "удивительный кинематографический стиль", а ее режиссера – обладателя наград кинофестивалей Жана Руша и Ньона – за "проницательность и наблюдательность". Поэтому, успешная фестивальная жизнь ему еще предстоит.

"Кроличья лапка"

Следующим в нашем списке будет полнометражная картина Наны Джорджадзе "Кроличья лапка". Это копродукция трех стран: России, Финляндии и Бельгии. В фильме снялись Пьер Ришар, Николя Дювошель, Евгений Ткачук. В центре сюжета – перестройка, ранние 1990-е. Главными героями ленты являются Ника – французский архитектор, и Аля – советская интеллигентка, встреча которых меняет жизнь обоих.

Кстати, фильм был высоко оценен на российском фестивале "Амурская осень". Он получил приз за лучшую операторскую работу Михаила Квирикадзе.

"Каникулы мертвых душ"

"Каникулы мертвых душ" – полнометражный документальный фильм грузинского режиссера Екатерины (Кеко) Челидзе. Это первая законченная работа режиссера и грузинской продюсерской компании Parachute Films.

Dead Souls' Vacation (Teaser) - Kitchen Scene from Parachute Films on Vimeo.

В фильме рассказывается о жизни грузинского музыканта, 45-летнего Левана Сванидзе. Он успешный музыкант альтернативной грузинской сцены 90-х, живет со своей пожилой матерью Ламарой в квартире площадью 14 квадратных метров на окраине Тбилиси. Несмотря на одиночество и страдания, Леван не теряет надежды и пытается вновь утвердиться, начать свою личную жизнь. Главная же задача Ламары – защитить Левана от "угроз" внешнего мира.

В фильме используется электронная музыка, написанная главным героем картины Леваном Сванидзе. Он создавал ее в течение последних 20 лет. Также в фильме звучит музыка грузинской пост-панк группы "Письмо", в которой Сванидзе играет на бас-гитаре с 1995 году.

"Затерянная деревня"

Завершим нашу подборку анимационным фильмом режиссера Мариам Капанадзе "Затерянная деревня". Это необычный по своему формату мультфильм, ведь за 14 минут в ленте не происходит чередование кадров, а изменения в природе показываются чередованием градации. Одним словом, это надо увидеть!

Главный герой анимационного фильма – заброшенная деревня, являющаяся метафорой и олицетворяет человека. В мультфильме показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь.

"Затерянную деревню" уже видели в Словении и Японии. Фильм даже удостоился награды министерства иностранных дел Японии на Международном фестивале анимационных фильмов в Хоккайдо.