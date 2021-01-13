17:39 13 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9969
  • 100 RUB4.4369
  • USD3.2888
Поиск
George Keburia

В моде хаос - грузинские дизайнеры о моде в период пандемии

photo : courtesy of George Keburia
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские дизайнеры покоряют мир моды (233)
2410
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/13/249746029.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210113/250499148/V-mode-khaos---gruzinskie-dizaynery-o-mode-v-period-pandemii.html

Кожа, клетчатые ткани, спортивная одежда и блеск. Рассказываем, что советуют носить в 2021 году грузинские дизайнеры

Минувший год нанес настолько сильный стресс такой капризной сфере, как мода, что оправляться от него ей придется еще долго.

Журналист Натела Поцхверия
photo: Interview Russia / FB
Российский журналист Натела Поцхверия присоединилась к Фонду грузинской моды

Пандемия коронавируса рассадила всех по домам, отменены все важные светские и модные мероприятия, артисты не могут блистать на красных ковровых дорожках, однако мода не из тех, кто сдается легко. Она уже громко объявила о своих тенденциях 2021 года всему миру и собирается одеть модников в бахрому, кожу, латекс и трикотаж.

Грузинский дизайнер Тако Меквабидзе рассказала Sputnik Грузия, на что нужно обращать внимание и что учитывать в новом году, в котором рядом с людьми – модными и не модными, все еще живет пандемия COVID-19.

"Несмотря на все, советую всем сохранить праздничное настроение - это важно. Это домашний праздник, и вместе с семьей мы должны встретить Новый Год очень весело. А в том, чтобы повысить настроение, нам поможет одежда и внешний вид. Мы должны подобрать праздничную одежду – немного сверкающую, блестящую. Что касается цветов и тенденций, то в этом году очень актуален серебряный оттенок", - рассказала Меквабидзе.

Из-за эпидемии коронавируса мир погрузился в полный хаос, то же самое происходит и в моде, уверяет Меквабидзе.

"То есть в моде очень много всего. Вот мы привыкли, что каждый год у нас разные, но конкретные вещи в моде, а сейчас все по-разному. В этом году в моде как облегающие силуэты, так и свободные, то есть полный хаос", - говорит Меквабидзе.

Ануки Арешидзе
photo: Anouki Areshidze / FB
Супруга тбилисского мэра дизайнер Ануки Арешидзе решила открыть новый бизнес

Что же касается более конкретной тенденции осень-зима 2021, то в год быка актуальны коричневые тона, а также бежевый, зеленый, розовый и серый. В 2021 году в моду входят клетчатые ткани. Хитом сезона будет кожа и кожаные вещи.

"Если вы в этом году наденете кожаную сорочку, кожаные брюки и кожаную куртку, то есть наденете одновременно все кожаное, то это не будет считаться плохим тоном, наоборот, вы будете в тренде. Очень актуальны и асимметричные наряды. В общем, можно сказать: какой год, такая и мода", - отметила Меквабидзе.

Хитом сезона считается слияние классики и спортивного стиля. Это и красиво, и практично, отмечает дизайнер.

Темы:
Грузинские дизайнеры покоряют мир моды (233)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия и регуляции - каким транспортом пользуются тбилисцы
Пандемия и ограничения: каким транспортом пользуются тбилисцы - фото
Власти хотят, чтобы люди боялись: что заявил задержанный в Латвии Владимир Линдерман
"Власти хотят, чтобы люди боялись": что заявил задержанный в Латвии Владимир Линдерман
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться