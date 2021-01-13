Альбом грузинской пианистки Хатии Буниатишвили стал лидером в iTunes и Amazon

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Один из последних альбомов всемирно известной грузинской пианистки Хатии Буниатишвили стал абсолютным лидером скачиваний на iTunes и Amazon, об этом сообщила сама пианистка на своей странице в соцсети Facebook.

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Альбом под названием "Лабиринт" (Labyrinth) вышел осенью 2020 года. Там слушатели могут насладиться композициями от Скарлатти до Морриконе, и от Баха до Гласса в исполнении Хатии Буниатишвили. Альбом был записан в парижской филармонии.

"Лабиринт - наша судьба и творение; наш тупик и избавление; полифония жизни и чувств", - писала об альбоме сама пианистка.

Чем известна Буниатившили?

Хатия Буниатишвили живет в Париже и является гражданкой Грузии и Франции. Дважды она стала лауреатом одной из престижных наград Echo Klassik – в 2012 году за альбом Ференца Листа, а в 2016 году за свой альбом "Калейдоскоп", в который вошли произведения Мусоргского, Равеля и Стравинского. На сегодняшний день Буниатишвили покорила множество сцен и концертов в разных странах мира.

Хатия родилась в Тбилиси в 1987 году. Игре на фортепиано начала обучаться вместе со старшей сестрой Гванцей в возрасте трех лет под руководством матери. В шесть лет она дала свой первый концерт с камерным оркестром в Тбилиси.

Будучи студенткой консерватории, в 2003 году Хатия получила специальный приз на Международном конкурсе молодых пианистов им. Владимира Горовица в Киеве, а также первый приз на конкурсе поддержки молодых грузинских музыкантов, учредителем которого является русская и австрийская пианистка Елизавета Леонская.

Буниатишвили также является лауреатом премии Borletti-Buitoni Trust Award (2010). А ее альбом под названием Schubert в марте 2019 года возглавил французский чарт классической музыки.

Также в 2020 году Хатия Буниатишвили стала послом французского бренда часов и ювелирных изделий Cartier.