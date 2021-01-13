Новосибирский театр оперы и балета разорвал контракт с Нино Ананиашвили

Прима-балерина раньше времени разгласила предложенную ей в России должность, что и стало причиной, по которой Новосибирский театр отказался от сотрудничества с ней

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Администрация Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) разорвала контракт с грузинской прима-балериной Нино Ананиашвили, которая должна была занять должность руководителя балетной труппы.

Новосибирский театр оперы и балета решил приостановить контракт с Нино Ананиашвили>>

"В результате переговоров художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана с Ниной Ананиашвили принято решение о расторжении ранее заключённого контракта по соглашению сторон", - сказано в заявлении на сайте театра.

В заявлении не названа причина, однако ранее руководство НОВАТ заявило, что оглашение имени руководителя балетной труппы до официального представления его коллективу - крайняя степень неуважения к артистам труппы.

О своем решении начать работу в российском театре Ананиашвили сама объявила на днях в интервью радио "Свобода".

В Грузии неоднозначно восприняли решение Нино Ананиашвили принять предложение Новосибирского театра. Часть представителей оппозиционных партий обрушилась на нее с критикой за "непатриотичность" из-за напряженных политических отношений между Грузией и Россией.

Ананиашвили же объяснила свое решение тем, что параллельно работе в Новосибирске собиралась остаться руководителем грузинской балетной труппы. Именно этот факт стал решающим в ее выборе. Прима-балерина получала много предложений из-за рубежа, в том числе и из США, но они исключали параллельную работу в Грузии.

Разрыв контракта она пока не комментировала.