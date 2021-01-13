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Грузинская балерина, народная артистка Грузинской ССР, народная артистка России Нина Гедевановна Ананиашвили

Новосибирский театр оперы и балета разорвал контракт с Нино Ананиашвили

© photo: Sputnik / Юрий Абрамочкин
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2222)
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Sputnik Грузия
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Прима-балерина раньше времени разгласила предложенную ей в России должность, что и стало причиной, по которой Новосибирский театр отказался от сотрудничества с ней

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Администрация Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) разорвала контракт с грузинской прима-балериной Нино Ананиашвили, которая должна была занять должность руководителя балетной труппы.

Новосибирский театр оперы и балета решил приостановить контракт с Нино Ананиашвили>>

"В результате переговоров художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана с Ниной Ананиашвили принято решение о расторжении ранее заключённого контракта по соглашению сторон", - сказано в заявлении на сайте театра.

В заявлении не названа причина, однако ранее руководство НОВАТ заявило, что оглашение имени руководителя балетной труппы до официального представления его коллективу - крайняя степень неуважения к артистам труппы.

О своем решении начать работу в российском театре Ананиашвили сама объявила на днях в интервью радио "Свобода".

Николай Цискаридзе и Нино Ананиашвили
photo: State Ballet Of Georgia / FB
Когда балет важнее политики: Нино Ананиашвили сделала выбор

В Грузии неоднозначно восприняли решение Нино Ананиашвили принять предложение Новосибирского театра. Часть представителей оппозиционных партий обрушилась на нее с критикой за "непатриотичность" из-за напряженных политических отношений между Грузией и Россией.

Ананиашвили же объяснила свое решение тем, что параллельно работе в Новосибирске собиралась остаться руководителем грузинской балетной труппы. Именно этот факт стал решающим в ее выборе. Прима-балерина получала много предложений из-за рубежа, в том числе и из США, но они исключали параллельную работу в Грузии.

Разрыв контракта она пока не комментировала. 

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2222)
Теги:
Нино Ананиашвили, театр, Грузия


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