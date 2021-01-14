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Грузинский государственный академический театр им. Ш. Руставели

Глава Минкультуры Грузии поздравил деятелей грузинского театра с праздником

© photo: Sputnik / Alexander Makarov
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210114/250610181/Glava-Minkultury-Gruzii-pozdravil-deyateley-gruzinskogo-teatra-s-prazdnikom.html

В условиях пандемии грузинский театр инновационно отнесся к подаче спектаклей для зрителей, и они переместились в виртуальное и открытое пространства

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели поздравил деятелей грузинского театра с профессиональным днем, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр отметил, что в Грузии этот праздник имеет 171-летнюю традицию. Впервые его отметили в 1850 году после того, как в здании первой школы состоялась премьера комедии Георгия Эристави "Развод".

"Всем сердцем поздравляю деятелей грузинского театра с профессиональным днем! Желаю творческого продвижения и успехов... Я горжусь, что история театра Грузии насчитывает века, она всегда занимала особенное место в жизни грузинского общества", – написал Чхенкели.

Он добавил, что в древней Грузии хорошо были знакомы с античной театрально-зрелищной культурой. 

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В 1881 году Илья Чавчавадзе, Акакий Церетели, Иване Мачабели, Васо Абашидзе, Дмитрий Кипиани и другие учредили театральное общество Грузии, первым председателем которого выбрали Илью Чавчавадзе.

По словам Чхенкели, сегодня культурная жизнь страны в условиях пандемии коронавируса оказалась перед серьезными вызовами. 2020 год оказался сложным для грузинского театра, однако несмотря на все это, совместными усилиями удалось сохранить культурную жизнь в стране. Грузинский театр инновационно отнесся к подаче спектаклей для зрителей, и они переместились в виртуальное и открытое пространства. В течение этого периода было поставлено около 50 новых спектаклей, прошли все традиционные фестивали. При поддержке министерства был создан новый "Фестиваль цифрового театра", в котором важную роль играла вовлеченность молодежи.



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