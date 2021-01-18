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Спустя 40 лет: телезрители увидят фильм Сосо Чхаидзе "Швидкаца"

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Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2224)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210118/250641083/Spustya-40-let-telezriteli-uvidyat-film-Soso-Chkhaidze-Shvidkatsa.html

Национальный центр кинематографии Грузии восстановит киноленту известного режиссера Сосо Чхаидзе

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Спустя 40 лет зрители увидят многосерийный художественный фильм Сосо Чхаидзе "Швидкаца" (группа из семи человек), который кинорежиссер не доделал при жизни, говорится на сайте Национального центра кинематографии Грузии.

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Чхаидзе работал над фильмом "Швидкаца" в 1979-1987 годах, но позже забросил этот проект. Главный герой картины "Швидкаца" - молодой кинорежиссер, который собирает материалы для дипломного фильма о полифонической песне грузинского региона - Гурии. Зритель словно путешествует с ним и знакомится с мастерами гурийской народной песни. В фильме также показан Тбилиси 80-х годов с реальными персонажами.

"К сожалению, Сосо Чхаидзе не закончил фильм, но ему удалось снять, отредактировать и частично озвучить эпизоды Гурии. Работа над фильмом при финансовой поддержке Национального киноцентра наконец завершится в этом году, и зрители увидят телевизионный семисерийный художественный фильм", - отмечает киноцентр.

Для завершения кинофильма планируются следующие работы: восстановление существующего материала, очистка звука, цветокоррекция, запись диалогов, завершение монтажа, создание субтитров и титров.

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Грузинский сценарист и режиссер Сосо Чхаидзе родился 18 марта 1937 года в Тбилиси. В 1960 году окончил Тбилисский политехнический институт. В 1964-1969 годах учился в режиссерской мастерской Григория Чухрая во ВГИКе. Он является лауреатом Премии Шота Руставели, а также обладателем медали мира Альберта Швейцера. Сосо Чхаидзе скончался 3 августа 1992 года.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2224)


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