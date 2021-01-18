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Новая резиденция президента Грузии

Во дворе Дворца Орбелиани пройдет концерт уличных музыкантов

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2224)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210118/250641495/Vo-dvore-Dvortsa-Orbeliani-proydet-kontsert-ulichnykh-muzykantov.html

В течение многих лет здание было местом сбора общественности конца XVIII века,, в том числе важной частью культурной сферы, где проводились концерты и салонные встречи

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. По инициативе президента Грузии Саломе Зурабишвили, 19 января во дворе дворца Орбелиани состоится концерт уличных музыкантов, сообщает пресс-служба администрации президента.

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Как сообщает пресс-служба, мероприятие будет посвящено популяризации молодых артистов.

"В течение многих лет это здание было местом сбора общественности той эпохи, в том числе важной частью культурной сферы, где проводились концерты и салонные встречи. Дворец Орбелиани с такими мероприятиями возвращается к старой традиции", - сказала Ирина Шенгелия, советник президента Грузии по связям с общественностью.

Концерт начнется 19 января в 18:00.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2224)
Теги:
культура, Грузия


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