Во дворе Дворца Орбелиани пройдет концерт уличных музыкантов

В течение многих лет здание было местом сбора общественности конца XVIII века,, в том числе важной частью культурной сферы, где проводились концерты и салонные встречи

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. По инициативе президента Грузии Саломе Зурабишвили, 19 января во дворе дворца Орбелиани состоится концерт уличных музыкантов, сообщает пресс-служба администрации президента.

Как сообщает пресс-служба, мероприятие будет посвящено популяризации молодых артистов.

"В течение многих лет это здание было местом сбора общественности той эпохи, в том числе важной частью культурной сферы, где проводились концерты и салонные встречи. Дворец Орбелиани с такими мероприятиями возвращается к старой традиции", - сказала Ирина Шенгелия, советник президента Грузии по связям с общественностью.

Концерт начнется 19 января в 18:00.