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Судьбой Гелати обеспокоились политики: "Лело" требует расследования

© photo: Sputnik / Besik Pipia
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2226)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210119/250637630/Sudboy-Gelati-obespokoilis-politiki-Lelo-trebuet-rassledovaniya.html

Пока суть да дело, крыша уникального памятника продолжает течь – вода может смыть уникальные фрески. К решению проблемы подключаются политики

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Партия "Лело для Грузии" требует начать следствие и установить, кто повинен в том, что серьезная угроза создалась уникальному историческому памятнику Гелати.

Повреждения крыши монастырского комплекса Гелати изучит следствие>>

Один из лидеров партии Анна Нацвлишвили подала заявление в Главное следственное управление Грузии.

В марте 2020 года на черепичной кровле главного храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса близ Кутаиси были обнаружены дефекты. С тех пор в храм проникает дождевая вода и повреждает уникальные фрески XII, XIV и XVI веков. Чтобы спасти прохудившуюся черепичную крышу ее временно перекрыли жестью.

Временная жестяная крыша будет на храме до тех пор, пока бракованная черепица нижних регистров здания не будет полностью заменена новой, качество которой будет подтверждено лабораторными исследованиями и заключениями экспертов.

В Грузии начали оцифровку уникальных фресок Гелати
photo : NATIONAL AGENCY FOR CULTURAL HERITAGE PRESERVATION OF GEORGIA / FB
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Повреждением крыши монастырского комплекса Гелати занялись следственные органы, по этому делу уже допрошены свидетели. Следственная служба Министерства финансов должна определить, несет ли подрядчик ответственность – работы вел Международный центр искусств.

Как заявила Анна Нацвлишвили, фрески в Гелати повреждаются уже многие годы, но ни одно из ведомств не отреагировало на это должным образом. Она не исключила в этом деле и признаки коррупции.

"Это очередное лицемерие, пускают пыль в глаза общественности. Расследование, начатое этим агентством в прошлом году, не направлено на установление виновных в повреждении памятника, в том числе государственных ведомств, непростительное безразличие которых нанесло ущерб Гелати. Расследование касается финансовой части, и да, в этом деле могла быть коррупция, что не исключает и ответственности за повреждение памятника. Даже невооруженным глазом можно увидеть повреждения фресок", – сказала Нацвлишвили.

Обновленная инфраструктура у монастыря Гелати
photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia / FB
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Монастырский комплекс Гелати – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.

Что касается конкретно храма Пресвятой Богородицы, то церковь строилась до 1125 года и еще пять лет украшалась мозаиками, которые считаются лучшими во всем Закавказье.

Стенопись в Гелати относится к разным периодам грузинской истории с XII по XVIII века. Особенно примечательны портретные изображения венценосных особ.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2226)
Теги:
Лело для Грузии, Гелати, Грузия


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