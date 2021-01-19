Восстановлением храма в Гелати займется новая компания-подрядчик

Компании, занимавшиеся реконструкцией храма в Гелатском комплексе, оштрафованы на 12 тысяч каждая за ошибки в осуществлении восстановительных работ

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Восстановлением главного храма Богородицы внутри Гелатского монастыря займется новая компания - "Багинети+", сообщает Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии.

Компании же, которые занимались этими работами до "Багинети+", - "Икорта 2007" и "Международный центр искусств", были оштрафованы на 12 тысяч лари (более 3,6 тысячи долларов США) каждая за ошибки в осуществлении восстановительных работ. Накануне, 18 января, непогода повредила часть временной крыши Храма Богородицы и уникальные фрески XII, XIV и XVI веков оказались под угрозой.

В марте 2020 года на черепичной кровле главного храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса близ Кутаиси были обнаружены дефекты. С тех пор в храм проникает дождевая вода и повреждает уникальные фрески XII, XIV и XVI веков. Чтобы спасти прохудившуюся черепичную крышу, ее временно перекрыли жестью.

Временная жестяная крыша будет на храме до тех пор, пока бракованная черепица нижних регистров здания не будет полностью заменена новой, качество которой будет подтверждено лабораторными исследованиями и заключениями экспертов.

Монастырский комплекс Гелати – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.

Что касается конкретно храма Пресвятой Богородицы, то церковь строилась до 1125 года и еще пять лет украшалась мозаиками, которые считаются лучшими во всем Закавказье.

Стенопись в Гелати относится к разным периодам грузинской истории с XII по XVIII века. Особенно примечательны портретные изображения венценосных особ.