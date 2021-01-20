Штрафы и дезинформация: скандал вокруг восстановления храма в Гелати продолжается

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Национальное агентство по сохранению культурного наследия оштрафовало и заменило две компании, работавшие над восстановлением монастырского комплекса Гелати, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО на западе Грузии, за неспособность исправить недостатки в работе.

Уникальные фрески Гелати погибнут из-за протекающей крыши? Что предпринимает государство>>

Скандал вокруг черепичной кровли главного храма Богородицы Гелатского монастырского комплекса XXII века начался еще в марте 2020 года. Предполагалось, что в ходе реставрации крыша храма будет покрыта черепицей, изготовленной старинным способом. Однако оказалось, что эта кровля протекает, из-за чего под угрозой оказались уникальные фрески, созданные в период с XII по XVIII века. Среди них и знаменитая фреска легендарного царя Давида Строителя, основавшего Гелатский монастырь в 1106 году.

После скандала "Грузинский центр искусства и культуры" заявил, что повреждение плитки было "невозможно предсказать", поскольку ни во время визуального осмотра, ни во время лабораторных испытаний дефектов выявлено не было. Между тем некоторые эксперты отмечают, что установление керамической черепицы произошло с грубыми нарушениями технологии.

В последнее время для спасения храмовых фресок на здании была установлена временная жестяная крыша.

Государственное агентство заявило, что новая компания-подрядчик "Багинети +" возьмет на себя восстановительные работы, а группа экспертов государственной организации будет постоянно контролировать работы.

Два подрядчика, работающие на последнем этапе работ в Гелати – это "Грузинский центр искусства и культуры" и "Икорта 2007", будут оштрафованы на 12 тысяч лари (3600 долларов) за "неспособность изменить результаты работ, выполненных с нарушением сроков, несмотря на предупреждения, вынесенные в прошлом году".

По последним данным, на днях ветер сдул часть временной конструкции, построенной подрядчиками над крышей средневекового храма, чтобы защитить здание и уникальные фрески от неблагоприятных погодных условий.

Работы по устранению этих повреждений начались вечером того же дня, сообщили в Агентстве культурного наследия. Отмечается, что последнее повреждение совпало со снегопадом. На месте находится директор агентства Ника Антидзе, который сообщил в социальных сетях о текущих работах. Он заявляет, что лично руководит ликвидацией повреждений и назвал сообщения об обрушении временной кровли "дезинформацией".

Монастырский комплекс Гелати — наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии, центр церковной и культурной жизни, резиденция католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Храм Богородицы был построен до 1125 года и еще пять лет украшался мозаикой в византийском стиле, которая считается лучшей на Южном Кавказе.