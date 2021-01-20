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Грузинский историк Георгий Отхмезури

Скончался известный грузинский историк Георгий Отхмезури

photo: Denomination and Symbols Commission / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2227)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210120/250661815/Skonchalsya-izvestnyy-gruzinskiy-istorik-Georgiy-Otkhmezuri.html

Соболезнования в связи с кончиной ученого уже выразили министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели и мэр Тбилиси Каха Каладзе

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Известный грузинский историк Георгий Отхмезури скончался на 66-м году жизни, об этом сообщает на своем сайте в Facebook Тбилисский государственный университет им. Джавахишвили, где историк работал долгие годы.

Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели выразил соболезнования в связи с кончиной Георгия Отхмезури. Министр отметил, что научное сообщество потеряло достойного человека и ученого.

"Научное сообщество потеряло достойного человека, ученого, который всю свою жизнь посвятил изучению истории Грузии, грузинской эпиграфики и палеографии, оставив нам много ценных и важных работ", - сказал Чхенкели.

Министр также отметил, что Отхмезури был доктором исторических наук, доцентом факультета гуманитарных наук Тбилисского государственного университета и поделился своими знаниями и опытом со многими студентами следующего поколения, поэтому искренне сожалеет этой утрате.

Свои соболезнования по поводу смерти ученого выразил и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Его вклад в изучение истории Грузии и источниковедение велик. Я разделяю огромную душевную боль членов семьи Георгия Отхмезури, его родственников, академических и научных кругов", - написал Каха Каладзе на своей странице в Facebook.

Георгий Отхмезури был доктором исторических наук, доцентом гуманитарного факультета ТГУ. Основными направлениями исследований Георгия Отхмезури были история и источниковедение Грузии, грузинская эпиграфика и палеография.

 

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2227)
Теги:
наука, Тбилисский университет, Грузия


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