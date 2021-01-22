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Тбилисский Государственный академический театр им. Шота Руставели

Тбилисскому театру имени Шота Руставели присвоен статус национального

© Sputnik / Levan Avlabreli
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2229)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210122/250678272/Tbilisskomu-teatru-imeni-Shota-Rustaveli-prisvoen-status-natsionalnogo-.html

Театр Руставели - один из старейших театров в Грузии, каждая постановка которого – событие в театральной жизни

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Приказом министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Государственному академическому театру имени Шота Руставели присвоен статус национального театра.

По словам менеджера по связям с общественностью театра Ии Шеразадишвили, театр им. Шота Руставели является одним из культурных памятников, исходя из его истории, именно поэтому ему присвоили этот статус.

Пустой зрительский зал
© Sputnik / Denis Aslanov
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"Раньше практически все театры назывались одинаково: профессиональный, драматический, государственный. Разницы между театрами не было. Театр Руставели имеет богатую историю, здесь работали великие режиссеры: Сандро Ахметели, Коте Марджанишвили, сейчас работает Роберт Стуруа. Именно поэтому театру присвоен этот статус", – сказала Шеразадишвили.

Она также отметила, что присвоение статуса национального не предусматривает каких либо других изменений, в том числе и финансовых.

Шеразадишвили сообщила, что театр не прекращал работу и в тяжелое время пандемии. Театр представил для виртуальных зрителей спектакли из своего репертуара как по телевидению, так и в соцсетях. А над новыми постановками театр начнет работу, как только появится такая возможность.

Театр имени Шота Руставели – один из самых известных театров в Грузии и за ее пределами. Он начал свою историю в 1921 году, расположившись в здании бывшего Артистического общества, существовавшего еще в период Царской России. Театр носит имя великого грузинского поэта и государственного деятеля XII века Шота Руставели.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2229)
Теги:
Театр Руставели, Грузия


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