13:02 25 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0228
  • 100 RUB4.4121
  • USD3.3044
Поиск
Гелатский монастырь Богородицы зимой

Скандальный вопрос спасения Гелати еще раз обсудили в Парламенте Грузии

© Sputnik / STRINGER
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурные памятники и церкви Грузии (50)
65 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/18/250690271.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210125/250698759/Skandalnyy-vopros-spaseniya-Gelati-esche-raz-obsudili-v-Parlamente-Gruzii-.html

Одна из главных святынь Грузии уже который год находится на грани разрушения, а вопрос ее спасения превратился в стране в настоящий скандал

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Состояние монастырского комплекса Гелати изучили на заседании парламентского комитета по образованию в Грузии.

Гелатский монастырь Богородицы зимой
© Sputnik / STRINGER
Перекрытие временной крыши западной части храма в Гелати завершено

Свое первое заседание комитет провел в монастырском комплексе Гелати, где председатель комитета по образованию, науке и культуре Теа Цулукиани выслушала мнения всех сторон, участвующих в проекте по спасению памятника, включая Международный центр искусств, однако, по ее словам, так и не получила исчерпывающих ответов на критические вопросы.

"Выяснилось, что компания, которая работает на Гелати с 2011 года, не была выбрана путем тендера. Она была напрямую выбрана тогдашним руководством как организация, подходящая для реставрационных работ в Гелати. На нашей встрече присутствовал и руководитель данной организации. Когда мы спросили его, за что он несет ответственность, он сказал, что не знает о своих обязанностях", - сказала Цулукиани.

По словам главы комитета, она озабочена тем, что "неответственная организация была вовлечена в этот важный проект так долго". При этом, Цулукиани не допустила на заседание адвоката руководителя организации, отметив, что "мы не следственный орган".

Что происходит в Гелати?

На данный момент перекрытие временной кровлей западной части главного храма Пресвятой Богородицы внутри Гелатского монастырского комплекса завершилось. Сейчас специалисты ведут наблюдение за крышей и водопроводной системой монастырского комплекса. Фрагмент новой крыши укрепили структурно. Параллельно, во избежание возможных рисков, будут проверены и укреплены все сегменты перекрытия.

Гелатский монастырь Богородицы зимой
© Sputnik / STRINGER
Штрафы и дезинформация: скандал вокруг восстановления храма в Гелати продолжается

Восстановлением главного храма Пресвятой Богородицы в Гелатском монастыре займется новая компания – "Багинети+". Компании же, которые занимались этими работами до нее – "Икорта 2007" и "Международный центр искусств", оштрафованы на 12 тысяч лари (более 3,6 тысячи долларов США). Каждая - за некачественную работу, что поставило под угрозу уничтожения уникальные фрески XII, XIV и XVI веков.

В марте 2020 года черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса близ Кутаиси стала протекать, и, чтобы уберечь памятник от повреждений, черепичную крышу временно перекрыли жестью.

Монастырский комплекс Гелати – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.

Темы:
Культурные памятники и церкви Грузии (50)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 24 января 2021 года
Неспокойное воскресенье: в Тбилиси протестовали против запретов - фото
Активисты оппозиции провели акцию во время комендантского часа в Тбилиси
Активисты оппозиции провели акцию во время комендантского часа в Тбилиси - видео
Денежные переводы в Грузию в год пандемии
Денежные переводы в Грузию в год пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться