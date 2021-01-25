Скандальный вопрос спасения Гелати еще раз обсудили в Парламенте Грузии

Одна из главных святынь Грузии уже который год находится на грани разрушения, а вопрос ее спасения превратился в стране в настоящий скандал

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Состояние монастырского комплекса Гелати изучили на заседании парламентского комитета по образованию в Грузии.

Свое первое заседание комитет провел в монастырском комплексе Гелати, где председатель комитета по образованию, науке и культуре Теа Цулукиани выслушала мнения всех сторон, участвующих в проекте по спасению памятника, включая Международный центр искусств, однако, по ее словам, так и не получила исчерпывающих ответов на критические вопросы.

"Выяснилось, что компания, которая работает на Гелати с 2011 года, не была выбрана путем тендера. Она была напрямую выбрана тогдашним руководством как организация, подходящая для реставрационных работ в Гелати. На нашей встрече присутствовал и руководитель данной организации. Когда мы спросили его, за что он несет ответственность, он сказал, что не знает о своих обязанностях", - сказала Цулукиани.

По словам главы комитета, она озабочена тем, что "неответственная организация была вовлечена в этот важный проект так долго". При этом, Цулукиани не допустила на заседание адвоката руководителя организации, отметив, что "мы не следственный орган".

Что происходит в Гелати?

На данный момент перекрытие временной кровлей западной части главного храма Пресвятой Богородицы внутри Гелатского монастырского комплекса завершилось. Сейчас специалисты ведут наблюдение за крышей и водопроводной системой монастырского комплекса. Фрагмент новой крыши укрепили структурно. Параллельно, во избежание возможных рисков, будут проверены и укреплены все сегменты перекрытия.

Восстановлением главного храма Пресвятой Богородицы в Гелатском монастыре займется новая компания – "Багинети+". Компании же, которые занимались этими работами до нее – "Икорта 2007" и "Международный центр искусств", оштрафованы на 12 тысяч лари (более 3,6 тысячи долларов США). Каждая - за некачественную работу, что поставило под угрозу уничтожения уникальные фрески XII, XIV и XVI веков.

В марте 2020 года черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса близ Кутаиси стала протекать, и, чтобы уберечь памятник от повреждений, черепичную крышу временно перекрыли жестью.

Монастырский комплекс Гелати – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.