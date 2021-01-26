Грузинская пианистка Элисо Болквадзе во второй раз стала послом мира ЮНЕСКО

Почетного звания теперь еще и депутат парламента Грузии Элисо Болквадзе удостоена за вклад в развитие культуры и поддержку образовательных программ ЮНЕСКО

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Грузинская пианистка, лауреат международных и государственных премий Элисо Болквадзе во второй раз удостоена звания посла мира.

Свидетельство ей вручил генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, отметив, что этого звания известная пианистка удостаивается за вклад в развитие культуры и поддержку международных образовательных программ ЮНЕСКО.

Впервые Элисо Болквадзе стала послом мира в 2015 году. Она была первой представительницей Грузии, удостоенной этого почетного звания.

Послами мира ЮНЕСКО являются 55 всемирно известных артистов. Среди них Селин Дион, Анджелина Джоли, Маркус Миллер, Ширли Бэйс, Владимир Спиваков, Хоакин Кортес, Хорди Саваль, Пласидо Доминго и другие.

Талант и благотворительная деятельность Элисо Болквадзе признаны во всем мире. Неоднократно грузинка участвовала в миротворческих миссиях и международных мероприятиях ООН.

Пианистка основала в Грузии фонд "Лира", основной целью которого является выявление и продвижение молодых талантов. Болквадзе в 2013 году также основала Батумский международный черноморский фестиваль искусства и музыки, который стал важной культурной платформой для продвижения грузинского искусства и процесса европейской интеграции страны.

Элисо Болквадзе была награждена орденом кавалера Французского легиона в области искусства в 2016 году. Сейчас она является депутатом парламента Грузии.