Певица Анита Рачвелишвили заболела коронавирусом во второй раз

Впервые оперная дива заразилась COVID-19 летом 2020 года, тогда болезнь протекала у нее в легкой форме

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Всемирно известная грузинская оперная певица Анита Рачвелишвили (меццо-сопрано) во второй раз заразилась коронавирусом, об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

"Я очень сильно расстроена! Сегодня у получила положительный ответ теста на COVID-19. Уже во второй раз с тех пор, как начался весь этот ад! Я не могу больше так!" – написала Рачвелишвили.

I am very very upset! Today I tested positive to Covid 19 already second time since all this hell started! I can’t do this anymore! 💔 Опубликовано Anita Rachvelishvili-Maisuradze Понедельник, 25 января 2021 г.

В первый раз артистка заразилась коронавирусом нового типа в июле 2020 года. Болезнь, по ее словам, протекала в легкой форме. С тех пор Рачвелишвили систематически проходила тесты на наличие COVID-19 и все они были отрицательными.

Но 23 января Анита, по ее словам, почувствовала себя плохо, потеряла обоняние и вкус, и тест показал положительный ответ.

"Как же мне жаль коллег, которым сейчас приходится проходить все тестирования и карантин! Простите, ребята! Очень надеюсь, что через 10 дней сделаю тест и смогу сыграть свою Кармен в Wiener Staatsoper (оперный театр в Вене – прим. ред.) для ТВ и онлайн-стримов! Желаю всем здоровья и быть в безопасности", – пишет певица, которая в данное время находится в Австрии.

Подписчики из разных стран мира желают грузинской певице скорейшего выздоровления и просят ее не падать духом.