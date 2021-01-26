"Остались голодными" – Анри Джохадзе высказался о трудном положении певцов

С просьбой обратить внимание на положение артистов и помочь им в период ковид-ограничений, представители культурной сферы обращаются к властям уже не впервые

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Популярный грузинский эстрадный певец Анри Джохадзе высказался о тяжелом положении той категории артистов, которым в период пандемии приходится наиболее тяжело.

В выпуске ток-шоу "Праймшоу" на телеканале Imedi, который был посвящен возникшей в связи с пандемией ситуации в шоу-бизнесе, Анри Джохадзе – один из ведущих, отметил, что тяжелее всего сейчас певцам, которые выступали в ресторанах и таким образом зарабатывали на жизнь.

"Лично меня волнует судьба певцов, не из так называемого шоу-бизнеса, а тех, кто работает в ресторанах. Каждый день они зависели от заработка в 50-70-100 лари, а сейчас я могу сказать на 100%, что они остались голодными вместе со своими семьями, так как у них нет заработка", – сказал Джохадзе.

Грузинские артисты не раз обращались к правительству с просьбой обратить на них внимание и помочь им в сложный период ковид-ограничений. Ведь в стране запрещены все культурные мероприятия, закрыты рестораны и кафе-бары. Подобные письма с просьбой оказать им финансовую помощь публиковали исполнители Ото Немсадзе, Мишо Сулухия и другие артисты.