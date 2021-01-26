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Певец Анри Джохадзе

"Остались голодными" – Анри Джохадзе высказался о трудном положении певцов

photo: courtesy of Anri Jokhadze
Культура
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (723)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210126/250711205/Ostalis-golodnymi---Anri-Dzhokhadze-vyskazalsya-o-trudnom-polozhenii-pevtsov.html

С просьбой обратить внимание на положение артистов и помочь им в период ковид-ограничений, представители культурной сферы обращаются к властям уже не впервые

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Популярный грузинский эстрадный певец Анри Джохадзе высказался о тяжелом положении той категории артистов, которым в период пандемии приходится наиболее тяжело.

Кафе, бары и рестораны - еда и торговля на вынос
© Sputnik / Alexander Imedashvili
После 15 февраля рестораны могут открыться по всей Грузии

В выпуске ток-шоу "Праймшоу" на телеканале Imedi, который был посвящен возникшей в связи с пандемией ситуации в шоу-бизнесе, Анри Джохадзе – один из ведущих, отметил, что тяжелее всего сейчас певцам, которые выступали в ресторанах и таким образом зарабатывали на жизнь.

"Лично меня волнует судьба певцов, не из так называемого шоу-бизнеса, а тех, кто работает в ресторанах. Каждый день они зависели от заработка в 50-70-100 лари, а сейчас я могу сказать на 100%, что они остались голодными вместе со своими семьями, так как у них нет заработка", – сказал Джохадзе.

Грузинские артисты не раз обращались к правительству с просьбой обратить на них внимание и помочь им в сложный период ковид-ограничений. Ведь в стране запрещены все культурные мероприятия, закрыты рестораны и кафе-бары. Подобные письма с просьбой оказать им финансовую помощь публиковали исполнители Ото Немсадзе, Мишо Сулухия и другие артисты.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (723)


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