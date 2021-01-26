Шенгелая 88: киноцентр покажет отреставрированную версию "Белого каравана"

Эту культовую картину отреставрировали для Каннского фестиваля, где фильм показали спустя 55 лет после первого успеха на смотре

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Показ отреставрированной картины "Белый караван"(1963) проведет Национальный центр кинематографии Грузии в честь 88-летия автора фильма - легендарного режиссера Эльдара Шенгелая.

Киноленту покажут в прямом эфире Facebook на официальной странице киноцентра в соцсети, 30 января, в 22:00. Ссылка для просмотра в прямом эфире также будет доступна на странице в Национальном виртуальном киноклубе.

Фильм Эльдара Шенгелая и Тамаза Мелиава впервые был показан в 1964 году в конкурсной программе Каннского международного фестиваля. В 2019 году, спустя 55 лет, он снова вернулся в Канны, но уже в секцию "Каннская классика".

Именно в 2019 году фильм был отреставрирован для Канн в сотрудничестве с Национальным архивом - была сделана коррекция цвета, изображения и звука.

"Белый караван" снимали на протяжении трех лет. Над сценарием работал Мераб Элиозишвили, оператором выступил Тито Калатозишвили, а главные роли исполнили такие грузинские артисты, как Спартак Багашвили, Додо Абашидзе, Ариадна Шенгелая и Имедо Кахиани.

Эльдар Шенгелая родился в 1933 году в Тбилиси. В 1958 году окончил кинорежиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Юткевича и Сергея Скворцова). Он снял такие культовые фильмы, как "Снежная сказка", "Белый караван", "Необыкновенная выставка", "Махеча Саманишвили", "Голубые горы или Неправдоподобная история" и др.