Папарацци засняли Кети Топурия во время тайной выписки из роддома

Супруг певицы Кети Топурия Лев Деньгов забрал молодую маму из одного из элитных роддомов российской столицы

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Папарацци успели заснять, как российская певица грузинского происхождения Кети Топурия вышла из роддома вместе со новорожденным ребенком и супругом Львом Деньговым.

Судя по кадрам, после выписки из роддома Кети планировала выйти через запасной выход, однако этот "план" увенчался неудачей, так как фотографы, видимо, учли все варианты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кети Топурия|fan 26.06.17🙌🏻 (@ketatime)

Под кадрами выписки пользователи Instagram поздравляют пару с рождением сына. Поздравлений много как на русском, так и на грузинском языке.

Роды Топурия прошли в одном из элитных роддомов российской столицы. Певица почти сразу выложила фото с ножками ребенка и сообщила, что зовут его Адам.

Для 34-летней артистки это второй ребенок, она воспитывает 5-летнюю Оливию Гейхман от первого брака со Львом Гейхманом.

Беременность Топурия проходила достаточно активно. Она даже на последних сроках сняла клип на песню "Се ля ви" и активно выступала на телевидении. Засиживаться в декрете звезда также долго не собирается и планирует начать работать через несколько месяцев.

О романе Топурии и бизнесмена Льва Деньгова заговорили в 2019 году. Тогда многие фанаты не верили, что эти отношения получат серьезное продолжение, но летом 2020-го пара объявила о помолвке. А под Новый год, в декабре, звезды обрадовали поклонников новостью о бракосочетании.