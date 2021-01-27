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Кети Топурия

Папарацци засняли Кети Топурия во время тайной выписки из роддома

© photo: Sputnik / Nina Zotina
Культура
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Темы:
Светская хроника (403)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210127/250718236/Paparatstsi-zasnyali-Keti-Topuriya-vo-vremya-taynoy-vypiski-iz-roddoma.html

Супруг певицы Кети Топурия Лев Деньгов забрал молодую маму из одного из элитных роддомов российской столицы

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Папарацци успели заснять, как российская певица грузинского происхождения Кети Топурия вышла из роддома вместе со новорожденным ребенком и супругом Львом Деньговым.

Судя по кадрам, после выписки из роддома Кети планировала выйти через запасной выход, однако этот "план" увенчался неудачей, так как фотографы, видимо, учли все варианты.

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Публикация от Кети Топурия|fan 26.06.17🙌🏻 (@ketatime)

Под кадрами выписки пользователи Instagram поздравляют пару с рождением сына. Поздравлений много как на русском, так и на грузинском языке.

Роды Топурия прошли в одном из элитных роддомов российской столицы. Певица почти сразу выложила фото с ножками ребенка и сообщила, что зовут его Адам.

Беременная женщина
© CC0 / Pixabay
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Для 34-летней артистки это второй ребенок, она воспитывает 5-летнюю Оливию Гейхман от первого брака со Львом Гейхманом.

Беременность Топурия проходила достаточно активно. Она даже на последних сроках сняла клип на песню "Се ля ви" и активно выступала на телевидении. Засиживаться в декрете звезда также долго не собирается и планирует начать работать через несколько месяцев.

О романе Топурии и бизнесмена Льва Деньгова заговорили в 2019 году. Тогда многие фанаты не верили, что эти отношения получат серьезное продолжение, но летом 2020-го пара объявила о помолвке. А под Новый год, в декабре, звезды обрадовали поклонников новостью о бракосочетании.

Темы:
Светская хроника (403)
Теги:
Кети Топурия


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