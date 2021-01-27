Зурабишвили посмертно наградила переводчика Давида Цередиани премией Важа-Пшавела

Цередиани, который почти 40 лет своей жизни посвятил переводу мировой литературы, ушел из жизни в 2019 году

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила премией им. Важа-Пшавела грузинского поэта, публициста и переводчика Давида Цередиани.

Зурабишвили вручила премию им. Важа-Пшавела членам семьи Давида Цередиани на церемонии награждения, которая прошла во дворце Орбелиани.

Как отметила президент, премия подчеркивает важность грузинской культуры и литературы, а именно поэзии, которая является одним из величайших сокровищ страны.

"Отмечать премию им. Важа-Пшавела важно даже во время этой пандемии, экономического и социального кризиса, потому что культура развивается и по-прежнему сохраняет свою определяющую роль в обществе и стране. Хочу подчеркнуть, что Давид Цередиани был не только достойным поэтом, но и прекрасным переводчиком немецкой и французской поэзии, которая останется в истории грузинской культуры. Нам нужно больше хороших переводчиков, чтобы "вынести" нашу культуру и "принести" к нам культуру других стран", – сказала Зурабишвили.

Президент Грузии поблагодарила членов комиссии премии им. Важа-Пшавела и ее председателя Ростома Чхеидзе за проделанную работу. На церемонии присутствовали члены комиссии премии им. Важа-Пшавела, представители издательств и приглашенные гости.

Давид Цередиани ушел из жизни в 2019 году, на 83-м году жизни. Долгие годы Цередиани работал в Литературном институте имени Шота Руставели. С 1981 года начал активно заниматься переводами.

Среди его знаменитых переводов лучшие произведения немецких и французских классиков: Франсуа Вийона, "Фауст" Гёте, произведения Бодлера, "Сказки" братьев Гримм. Незадолго перед смертью он блестяще перевел "Цыганский романсеро" Федерико Гарсиа Лорки. Является автором литературных эссе, очерков и нескольких сборников, а также лауреатом премии "Саба" 2012 года.

В 2014 году Цередиани был удостоен премии "Саба" за особый вклад в развитие литературы.