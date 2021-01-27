Российский коллектив божественно исполнил песню грузинского композитора – видео

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Члены российского творческого объединения "Под облаками" исполнили песню грузинской певицы и композитора Нато Гелашвили "Песнопение любви".

"Под облаками" – это союз творческих молодых людей различных профессий, которые собирают и исполняют старинные русские песни, записанные в экспедициях по деревням России. В 2018 году они стали лауреатом премии Russian World Music Awards 2018 в номинации "лучший молодежный проект".

ამ საოცარმა შესრულებამ ცრემლი, ემოცია და სიხარული ერთად მომიტანა🙏🙏❤️მუსიკას ენა არა აქვს... ამაში კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი🙏❤️🌺ამ გალობას კი “სიყვარულის საგალობელი” დავარქვი.. რადგან, სხვა სახელი ვერ მოვუძებნე..... მუსიკა და ტექტი: ნატო გელაშვილი Опубликовано Nato Gelashvili Четверг, 21 января 2021 г.

Автор слов и музыки Нато Гелашвили поделилась этим кавером на своей странице в Facebook, отметив, что это исполнение вызвало у нее и слезы, и радость одновременно.

"У музыки нет языка… В этом я еще раз убедилась. Эту песню я назвала "Песнопение любви", так как другое название я ей не нашла", – написала Гелашвили.

Молодых ребят заметила не только автор песни, но и грузинское телевидение Post TV, в эфире которого и показали красивый ролик с исполнением песни. На Facebook-странице "Под облаками" также появился пост об этом эфире и слова благодарности грузинскому композитору.

"Большая честь и великая радость для нас получить отзыв от Нато Гелашвили! Нато, спасибо вам за творчество! Как бы банально это не звучало, но музыка объединяет!!!" – написали члены коллектива.

Нато Гелашвили – автор и исполнитель множества грузинских песен. Гастролировала по Болгарии, Греции, Италии, Израилю, когда была еще студенткой. Также проводила благотворительные концерты. С 1991 года она занимается преподавательской деятельностью.