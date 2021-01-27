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Актер театра и кино Мамука Лория

Скончался грузинский актер Мамука Лория

photo: Theatre Rustaveli / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2235)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210127/250722902/Skonchalsya-gruzinskiy-akter-Mamuka-Loriya.html

Артист известен по множеству ролей на сцене театра Руставели и работе в таких фильмах, как "Только смерть приходит обязательно", "Он сказал "Мама", "Идиократия", "Кроткая", "Сделка через 20 лет" и "Дети моего отца"

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Грузинский артист театра и кино Мамука Лория скончался на 65-м году жизни, об этом говорится в сообщении Тбилисского государственного академического драматического театра им. Ш. Руставели.

რუსთაველის თეატრი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს ჩვენი თეატრის მსახიობის მამუკა ლორიას გარდაცვალების გამო. სამძიმარს ვუცხადებთ განსვენებულის ოჯახს.

Опубликовано Rustaveli Theatre - რუსთაველის თეატრი Среда, 27 января 2021 г.

"Театр Руставели выражает глубокую скорбь в связи с кончиной нашего актера Мамуки Лория. Выражаем соболезнования его семье", – сказано в сообщении театра.

Мамука Лория окончил актерский факультет Театрального института им. Ш. Руставели и с 1985 года работал актером этого театра, на сцене которого сыграл множество ролей. Являлся лауреатом Международного театрального фестиваля в Рустави – он получил "Золотую маску" за спектакль "Макбет".

В 1989 году дебютировал в кино, в картине режиссера Гиви Вепхвадзе "Память". В 1992 году Мамука исполнил одну из главных ролей в фильме Тенгиза Арчвадзе "Только смерть приходит обязательно". На его счету также работы в лентах "Он сказал "Мама", "Идиократия", "Кроткая", "Сделка через 20 лет", "Дети моего отца" и другие.  Активно снимался в телесериалах.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2235)


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