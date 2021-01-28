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Министерство культуры и спорта Грузии

Молодежь, культура и спорт – в Грузии формируется новое министерство

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210128/250729317/Molodezh-kultura-i-sport---v-Gruzii-formiruetsya-novoe-ministerstvo.html

Теперь официально: разговоры о разделении ведомств на министерство образования и министерство культуры, спорта и молодежи – отныне решенный вопрос

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Министерство образования и науки формируется как отдельное ведомство, а министерство культуры, спорта и молодежи будет объединено в другое ведомство, об этом сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

До сих пор объединенное ведомство называлось министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии.

По словам главы правительства, культурное наследие так же, как и современное искусство – это драгоценная часть повседневной жизни, о которой страна должна заботиться.

Что касается внесения некоторых изменений в структуру правительства, по словам Гахария, в данное время подготовлено постановление об отделении ведомств. 

"Это чрезвычайно важный шаг как для представителей сферы культуры, так и спорта. Наше культурное наследие, а также современное искусство – это самая драгоценная часть повседневной жизни, о которой мы должны заботиться", – сказал Гахария на сегодняшнем заседании правительства.

Как отметил премьер, Агентство молодежи, которое до этого функционировало под контролем государственной администрации, после постановления станет частью министерства культуры, спорта и молодежи.



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