Молодежь, культура и спорт – в Грузии формируется новое министерство

Теперь официально: разговоры о разделении ведомств на министерство образования и министерство культуры, спорта и молодежи – отныне решенный вопрос

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Министерство образования и науки формируется как отдельное ведомство, а министерство культуры, спорта и молодежи будет объединено в другое ведомство, об этом сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

До сих пор объединенное ведомство называлось министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии.

По словам главы правительства, культурное наследие так же, как и современное искусство – это драгоценная часть повседневной жизни, о которой страна должна заботиться.

Что касается внесения некоторых изменений в структуру правительства, по словам Гахария, в данное время подготовлено постановление об отделении ведомств.

"Это чрезвычайно важный шаг как для представителей сферы культуры, так и спорта. Наше культурное наследие, а также современное искусство – это самая драгоценная часть повседневной жизни, о которой мы должны заботиться", – сказал Гахария на сегодняшнем заседании правительства.

Как отметил премьер, Агентство молодежи, которое до этого функционировало под контролем государственной администрации, после постановления станет частью министерства культуры, спорта и молодежи.