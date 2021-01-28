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Композитор и дирижер Николоз Рачвели

"Музыка у твоих окон" – в Тбилиси запустили экспериментальный музыкальный проект

photo: National Symphony Orchestra / FB
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210128/250731791/Muzyka-u-tvoikh-okon---v-Tbilisi-zapustili-eksperimentalnyy-muzykalnyy-proekt.html

Если вы не едете на концерт, то концерт идет к вам – так решили грузинские музыканты и устроили тбилисцам прекрасный вечер

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Грузинский дирижер Николоз Рачвели вместе с Национальным симфоническим оркестром и популярными артистами накануне провели концерт во дворе одного из жилых домов в Тбилиси.

Творческое объединение Под Облаками
photo: Topodoblakami / FB
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"Музыка у твоих окон" – это социокультурный проект, концепция которого заключается в том, что если вы не можете посетить концерт, то он придет к вам сам.

Таким образом Рачвели вместе с известными артистами и симфоническим оркестром намерены приезжать во дворы домов и проводить концерты для жителей, которые смогут наслаждаться музыкой прямо из своих окон и балконов.

На первом таком концерте жители Тбилиси услышали произведения в исполнении оркестра, грузинского скрипача Георгия Цагарели, музыкантов Левана Деисадзе, Зазы Церцвадзе и даже увидели танец в исполнении хореографа и танцовщицы Тэи Дарчия.

"Самые счастливые сейчас все же я и мои музыканты. Потому что очень сложно, когда ты сначала учишься, заканчиваешь высшее учебное заведение, потом шажочками делаешь карьеру, посвящаешь всю жизнь искусству и сцене, а потом месяцы проходят так, что ты даже не имеешь возможности встретиться со своим слушателем. Этим экспериментом, который мы вместе разработали с "КонцептArt", мы обрадовали и себя, и своего верного слушателя", – сказал журналистам Николоз Рачвели.



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