Нацбиблиотека Грузии проведет онлайн-конкурс эссе по мотивам произведений Моэма и Гессе

В конкурсе, направленном на популяризацию чтения среди школьников, могут принять участие учащиеся IX, X и XI классов, проживающие как в Грузии, так и за рубежом

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Конкурс литературных эссе, учрежденный Национальной парламентской библиотекой Грузии, в 2021 году пройдет в режиме онлайн, об этом говорится на сайте библиотеки.

В конкурсе под названием "Цигниери" (груз. образованный, грамотный), направленном на популяризацию чтения среди школьников, могут принять участие учащиеся IX, X и XI классов, проживающие как в Грузии, так и за рубежом.

Проект Национальной парламентской библиотеки Грузии "Цигниери" проводится в этом году в седьмой раз при поддержке дома электронных книг "Саба" и "TBC Bank".

Участникам в день конкурса будет предложено написать эссе на основе трех известных работ, отобранных жюри, а именно по произведениям Сомерсета Моэма "Луна и шестипенсовик", "Степной волк" Германа Гессе и "Алавердоба" Гурама Рчеулишвили.

Конкурсанты должны заранее ознакомиться с этими тремя произведениями, так как тема эссе будет объявлена участникам непосредственно в день написания. После объявления темы на Facebook-странице конкурса конкурсанты смогут писать эссе на протяжении пяти часов. Уже законченное эссе надо будет отправить на почту по адресу на tsignieri2021@gmail.com.

Спонсоры и организаторы конкурса наградят троих победителей. Для участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму до 1 апреля 2021 года. Конкурс состоится в начале апреля.