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Национальная библиотека парламента Грузии

Нацбиблиотека Грузии проведет онлайн-конкурс эссе по мотивам произведений Моэма и Гессе

photo: National Library of Georgia / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2237)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210128/250734128/Natsbiblioteka-Gruzii-provedet-onlayn-konkurs-esse-po-motivam-proizvedeniy-Moema-i-Gesse-.html

В конкурсе, направленном на популяризацию чтения среди школьников, могут принять участие учащиеся IX, X и XI классов, проживающие как в Грузии, так и за рубежом

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Конкурс литературных эссе, учрежденный Национальной парламентской библиотекой Грузии, в 2021 году пройдет в режиме онлайн, об этом говорится на сайте библиотеки.

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В конкурсе под названием "Цигниери" (груз. образованный, грамотный), направленном на популяризацию чтения среди школьников, могут принять участие учащиеся IX, X и XI классов, проживающие как в Грузии, так и за рубежом.

Проект Национальной парламентской библиотеки Грузии "Цигниери" проводится в этом году в седьмой раз при поддержке дома электронных книг "Саба" и "TBC Bank".

Участникам в день конкурса будет предложено написать эссе на основе трех известных работ, отобранных жюри, а именно по произведениям Сомерсета Моэма "Луна и шестипенсовик", "Степной волк" Германа Гессе и "Алавердоба" Гурама Рчеулишвили.

Конкурсанты должны заранее ознакомиться с этими тремя произведениями, так как тема эссе будет объявлена участникам непосредственно в день написания. После объявления темы на Facebook-странице конкурса конкурсанты смогут писать эссе на протяжении пяти часов. Уже законченное эссе надо будет отправить на почту по адресу на tsignieri2021@gmail.com.

Спонсоры и организаторы конкурса наградят троих победителей. Для участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму до 1 апреля 2021 года. Конкурс состоится в начале апреля.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2237)


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