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Новорожденный ребенок лежит в больнице

Кети Топурия впервые показала новорожденного сына

© CC BY-SA 2.0 / Jeremy Engleman / Baby's first rim light
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210129/250740067/Keti-Topuriya-vpervye-pokazala-novorozhdennogo-syna.html

Певица, которая очень активна в соцсетях, не заставила себя долго ждать и выложила снимок своего сына Адама

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия впервые показала своего новорожденного сына Адама.

Топурия выложила фото в соцсеть Instagram, где она держит на руках ребенка. Снимок певица подписала мило и лаконично: "Я так тебя люблю".

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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Под постом уже набралось множество комментариев от звезд с поздравлениями, которые не утихают до сих пор. "Какие сладкие", – написала певица Глюкоза. "Поздравляю, дорогая!!!! Это всегда такое чудо! Счастья!", – пожелала украинская певица Светлана Лобода.

В стороне не остались грузинский дизайнер Бичолла, певица Тако Гачечиладзе, композитор Игорь Крутой и многие другие.

Кети Топурия
© photo: Sputnik / Nina Zotina
Папарацци засняли Кети Топурия во время тайной выписки из роддома

Роды Топурия прошли в одном из элитных роддомов российской столицы. Певица почти сразу выложила фото с ножками ребенка и сообщила, что зовут его Адам.

Для 34-летней артистки это второй ребенок, она воспитывает пятилетнюю Оливию Гейхман от первого брака со Львом Гейхманом.

Беременность Топурия проходила достаточно активно. На последних сроках она даже сняла клип на песню "Се ля ви" и активно выступала на телевидении. Засиживаться в декрете звезда также долго не собирается и планирует начать работать через несколько месяцев.

О романе Топурия и бизнесмена Льва Деньгова заговорили в 2019 году. Тогда многие фанаты не верили, что эти отношения получат серьезное продолжение, но летом 2020-го пара объявила о помолвке. А под Новый год, в декабре, звезды обрадовали поклонников новостью о бракосочетании.

Темы:
Светская хроника (405)


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