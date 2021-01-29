Грузия в шестой раз присоединится ко Всемирному дню чтения вслух

Этот день дает людям со всего мира возможность разделить радость чтения книги вслух и внести свой вклад в популяризацию чтения

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. В Грузии 6 февраля уже в шестой раз отметят Всемирный день чтения вслух, при инициативе Ассоциации книгоиздателей и распространителей книг Грузии.

Всемирный день чтения книг - всемирно известное мероприятие, которое объединяет более 30 миллионов человек из 100 разных стран под общим лозунгом: "Читайте вслух, измените мир!"

Этот день дает людям со всего мира возможность разделить радость чтения книги вслух и внести свой вклад в популяризацию чтения.

В Тбилиси в условиях пандемии мероприятие в этом году будет проводиться онлайн. Церемония открытия начнется в 12:00 и будет посвящена выдающемуся грузинскому философу, переводчику и писателю Бачане Брегвадзе, которому в 2021 году исполнилось бы 85 лет.

О творчестве Брегвадзе в этот день расскажут авторы Дато Турашвили, Звиад Кварацхелия, Георгий Кекелидзе и Гванца Джобава, которые также зачитают отрывки из перевода Бачаны Брегвадзе "Дон Кихот" Мигеля де Сервантеса.

"Кроме этого, до 70 грузинских писателей в течение дня будут проводить онлайн-встречи в школах и университетах по всей Грузии, где будут читать литературные тексты вместе со школьниками и студентами", - говорится в сообщении организаторов.

Официальное закрытие мероприятия состоится в 18:00 дискуссией на тему "Человек и государство: вызовы и решение", в которой будут участвовать переводчик Хатуна Цхададзе, философ Леван Гамбашидзе и поэт Паата Шамугия. Спикеры традиционно рассмотрят актуальные общественно-политические темы прошедшего года и обсудят текущую ситуацию в стране.

Также традиционно состоится церемония вручения ежегодной премии "Защитник книг года".

На мероприятии выступят председатель Ассоциации книгоиздателей и распространителей Русудан Мосидзе и исполнительный директор Ассоциации Тинатин Бериашвили. Премия была учреждена по инициативе Ассоциации в 2016 году и с тех пор ежегодно присуждается людям, проектам или инициативам, которые в течение года особенно способствуют распространению грамотности в Грузии.

В предыдущие годы награда была вручена проекту "Книжная полка" (2020), Мамуке Хазарадзе (2019), Темуру Чхеидзе (2018), Formula Creative (2017), Левану Бердзенишвили (2016).