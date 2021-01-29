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Георгий Надибаидзе - победитель проекта The Voice

Не зал, а Zoom: впервые в Грузии у проекта "Голос" будет интерактивная онлайн-аудитория

Giorgi Tsaava
Культура
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Темы:
Грузинские ТВ-шоу и шоу-бизнес (24)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210129/250747092/Ne-zal-a-Zoom-vpervye-v-Gruzii-u-proekta-Golos-budet-interaktivnaya-onlayn-auditoriya.html

Точная дата начала рейтингового проекта пока неизвестна, но организаторы предупреждают, что сезон начнется совсем скоро

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. В связи с пандемией коронавируса популярный вокальный телепроект The Voice of Georgia предлагает зрителям удаленно наблюдать за процессом записи проекта и даже занять собственное место на экране.

Певец Анри Джохадзе
photo: courtesy of Anri Jokhadze
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Подключать зрителей будут через программу Zoom, так они смогут увидеть студию, а люди в студии увидят изображение зрителей, отображаемое на больших экранах.

Чтобы присутствовать на онлайн-записи, необходимо вступить в официальную группу Facebook (The Voice • Грузинский зритель), где перед записью каждого шоу будет размещена соответствующая ссылка.

Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено, их всего 100. Тот, кто первым перейдет по ссылке, получит место, а остальные смогут "занять место в зале" после того, как кто-либо из зрителей покинет платформу Zoom.

Точная дата начала проекта пока неизвестна, однако организаторы предупреждают, что сезон начнется скоро. Также уже известны имена четырех тренеров – отбирать конкурсантов будут Степане Мгебришвили, Николоз Рачвели, Ниаз Диасамидзе и Саломе Коркоташвили (Salio).

The Voice of Georgia — вокальное телевизионное шоу. С 2012 года конкурс проходил на канале "Имеди", однако теперь оно будет транслироваться на Первом канале.

Ранее программа называлась "Ахали хма" (Новый голос). Победительницами первых двух сезонов стали Саломе Катамадзе и Мариам Чачхиани. Проект является грузинским аналогом оригинального формата The Voice, который впервые появился в 2010 году на голландском ТВ RTL4 как The Voice of Holland.

Темы:
Грузинские ТВ-шоу и шоу-бизнес (24)


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