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Певец Темур Циклаури скончался от коронавируса

Photo: Courtesy of Temur Tsiklauri
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2240)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210201/250763986/Pevets-Temur-Tsiklauri-skonchalsya-ot-koronavirusa.html

Накануне стало известно, что состояние солиста знаменитого ансамбля "Иверия", которому в конце декабря диагностировали коронавирус, ухудшилось

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Грузинский эстрадный певец и актер, участник ансамбля "Иверия" Темур Циклаури скончался на 75-м году жизни от коронавируса, пишет Первый канал со ссылкой на членов семьи артиста.

Горийский военный госпиталь
photo: Military Hospital / FB
Состояние певца Темура Циклаури ухудшилось

Накануне стало известно, что состояние солиста знаменитого ансамбля "Иверия", которому в конце декабря диагностировали коронавирус, ухудшилось. Циклаури проходил лечение в Горийском военном госпитале.

В СМИ неоднократно появлялась информация о кончине артиста, что вызывало недовольство близких Темура Циклаури. Они просили журналистов не публиковать непроверенную информацию.

74-летний Циклаури заразился COVID-19 во время съемок или монтажа своего последнего клипа. Коронавирус подтвердился у всей его семьи, особенно тяжело болезнь перенесла его супруга - Лили Згваури. Несколько месяцев назад Темур Циклаури перенес операцию на сердце - коронарное шунтирование.

Темур Циклаури - с 1967 года артист Грузинской филармонии. С 1967 по 1972 год выступал с ансамблем "Цицинатела", с 1972 года солист ансамбля "Иверия".

В его репертуаре песни таких грузинских композиторов, как Нодар Гигаури, Георгий Цабадзе, Александр Басилая, Важа Азарашвили и др. Особенно прославился в мюзиклах Басилая "Свадьба соек" (1980), "Аргонавты" (1983), "Сказка о снежной бороде" (1986 ), "Пиросмани" (1986 ).

В 2014 году Циклаури установили плиту на Аллее звезд у здания Тбилисской филармонии.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2240)


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