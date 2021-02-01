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Министерство культуры и спорта Грузии

В Минкультуры выразили соболезнования в связи с кончиной Темура Циклаури

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2242)
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Циклаури был неизменным солистом ансамбля "Иверия", участником ансамбля "Цицинатела" и артистом Государственной филармонии Грузии

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии выразило глубокое сожаление в связи со смертью эстрадного певца и актера, члена ансамбля "Иверия" Темура Циклаури. Ведомство соболезнует семье, родственникам и коллегам известного артиста.

Певец и актер Темур Циклаури
Photo: Courtesy of Temur Tsiklauri
Певец Темур Циклаури скончался от коронавируса

"Темур Циклаури был неизменным солистом ансамбля "Иверия", участником ансамбля "Цицинатела" и артистом Государственной филармонии Грузии. Он создал ряд запоминающихся и характерных персонажей известных мюзиклов, в том числе "Орел", "Король Аиэт", "Гервас" и "Нико Пиросмани", - говорится на сайте министерства.

Темур Циклаури скончался 1 февраля 2021 года, на 75-м году жизни от коронавируса. Накануне стало известно, что состояние солиста знаменитого ансамбля "Иверия", которому в конце декабря диагностировали коронавирус, ухудшилось. Циклаури проходил лечение в горийском военном госпитале.

Артист заразился COVID-19 во время съемок или монтажа своего последнего клипа. Коронавирус подтвердился у всей его семьи, особенно тяжело болезнь перенесла его супруга – Лили Згваури. Несколько месяцев назад Темур Циклаури перенес операцию на сердце – коронарное шунтирование.

Темур Циклаури – с 1967 года артист Грузинской филармонии. С 1967 по 1972 год выступал с ансамблем "Цицинатела", с 1972 года – солист ансамбля "Иверия". В его репертуаре песни таких грузинских композиторов, как Нодар Гигаури, Георгий Цабадзе, Александр Басилая, Важа Азарашвили и других. Особенно прославился в мюзиклах Басилая "Свадьба соек" (1980), "Аргонавты" (1983), "Сказка о снежной бороде" (1986 ), "Пиросмани" (1986 ).

В 2014 году Циклаури установили плиту на Аллее звезд у здания Тбилисской филармонии.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2242)


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