"Прощай, мой старший брат": Сосо Павлиашвили трогательно простился с Темуром Циклаури

В своем письме Павлиашвили упоминает ушедшего своим братом, говоря, что Циклаури всегда был и будет "Орлом Грузии"

ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Cосо Павлиашвили написал в соцсети Instagram прощальное письмо, посвященное грузинскому артисту Темуру Циклаури, который скончался от коронавируса.

В своем трогательном письме Павлиашвили упоминает ушедшего своим братом, говоря, что Циклаури всегда был и будет "Орлом Грузии".

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"Спасибо за братство!!! Спасибо за мудрость!!! Спасибо за Великий пример любить свою Родину, зрителя и музыку, которой ты служил безмерно честно и достойно. Я, как маленький мальчик, восхищаюсь тобой и всей нашей семьей "Иверия". Мы проехали тысячи километров дорог и пели перед тысячами зрителей", – пишет Павлиашвили.

Певец также отметил, что не помнит фальши Циклаури ни на сцене, ни в сердцебиении, он, по словам Павлиашвили, олицетворение достоинства и доброты, таланта и преданности всему чистому и светлому.

"Ты создал образ мужчины, на котором должны учиться в школах. Ты всегда опережал время, но был всегда благородно свой и родной. Ты жил, как орел, и к Богу ты придешь как орел, посланник Грузии к нему. Попросишь молиться за свою Родину, и Бог тебе никогда не откажет. Прощай и молись за нас, батоно Темур. Мы тебя никогда не забудем", – завершил Сосо.

Темур Циклаури скончался 1 февраля 2021 года, на 75 году жизни от коронавируса. Накануне стало известно, что состояние солиста знаменитого ансамбля "Иверия", которому в конце декабря диагностировали коронавирус, ухудшилось. Циклаури проходил лечение в горийском военном госпитале.

Артист заразился COVID-19 во время съемок или монтажа своего последнего клипа. Коронавирус подтвердился у всей его семьи, особенно тяжело болезнь перенесла его супруга – Лили Згваури. Несколько месяцев назад Темур Циклаури перенес операцию на сердце – коронарное шунтирование.

Темур Циклаури – с 1967 года артист Грузинской филармонии. С 1967 по 1972 год выступал с ансамблем "Цицинатела", с 1972 года – солист ансамбля "Иверия". В его репертуаре песни таких грузинских композиторов, как Нодар Гигаури, Георгий Цабадзе, Александр Басилая, Важа Азарашвили и других. Особенно прославился в мюзиклах Басилая "Свадьба соек" (1980), "Аргонавты" (1983), "Сказка о снежной бороде" (1986 ), "Пиросмани" (1986 ).

В 2014 году Циклаури установили плиту на Аллее звезд у здания Тбилисской филармонии.