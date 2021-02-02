Певца Темура Циклаури похоронят в Коджори

Выдающийся исполнитель и бессменный солист ансамбля "Иверия" скончался 1 февраля, на 75 году жизни от коронавируса

ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Грузинского эстрадного певца и актера, участника ансамбля "Иверия" Темура Циклаури похоронят 4 февраля на кладбище в Коджори, об этом в интервью Sputnik Грузия рассказал коллега и друг Циклаури, артист Нугзар Квашали.

По словам исполнителя, члена ансамбля "Иверия", панихида будет проходить во вторник и среду в Голубом монастыре. Вынос тела состоится в четверг, в 14:00.

"Панихида проходит в Голубом монастыре, где Темур был алтарником несколько лет. Сегодня и завтра будет проходить панихида. Похоронят Темура в Коджори, где похоронен его сын Георгий", – сказал Нугзар Квашали.

Темур Циклаури скончался 1 февраля 2021 года, на 75 году жизни от коронавируса. Накануне стало известно, что состояние солиста знаменитого ансамбля "Иверия", которому в конце декабря диагностировали коронавирус, ухудшилось. Циклаури проходил лечение в горийском военном госпитале.

Артист заразился COVID-19 во время съемок или монтажа своего последнего клипа. Коронавирус подтвердился у всей его семьи, особенно тяжело болезнь перенесла его супруга – Лили Згваури. Несколько месяцев назад Темур Циклаури перенес операцию на сердце – коронарное шунтирование.

Темур Циклаури – с 1967 года артист Грузинской филармонии. С 1967 по 1972 год выступал с ансамблем "Цицинатела", с 1972 года – солист ансамбля "Иверия". В его репертуаре песни таких грузинских композиторов, как Нодар Гигаури, Георгий Цабадзе, Александр Басилая, Важа Азарашвили и других. Особенно прославился в мюзиклах Басилая "Свадьба соек" (1980), "Аргонавты" (1983), "Сказка о снежной бороде" (1986 ), "Пиросмани" (1986 ).

В 2014 году Циклаури установили плиту на Аллее звезд у здания Тбилисской филармонии.