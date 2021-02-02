В Грузии стартовал прием заявок на литературный конкурс для школьников "Амирани"

Цель молодежного конкурса – поиск людей с литературными талантами и поддержка их творческого роста

ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Грузинская литературная премия "Амирани" объявила о начале конкурсного года, говорится на странице конкурса в Facebook.

Молодежная литературная премия "Амирани" имени Пако (Амирана) Свимонишвили – поэта, переводчика, основателя и преподавателя авторской школы №6, была учреждена в 2014 году.

Цель конкурса – выявление молодых людей с творческими талантами, введение их в культурные и литературные процессы, а также поддержка их творческого роста.

На сегодняшний день в конкурсе уже приняли участие более тысячи учеников средних школ Грузии, было подано до 5 000 работ, а финалистам и победителям конкурса был вручен денежный приз в размере 43 тысячи лари (более 13 тысяч долларов) и другие призы. Лучшие работы финалистов были изданы сборниками.

В 2021 году конкурс проводится в третий раз. Принять участие могут учащиеся 9-12 классов общеобразовательных школ Грузии. Конкурсанты могут представить свои работы в следующих номинациях: поэзия, проза и перевод. Во всех трех номинациях будут выявлены обладатели первого, второго и третьего призовых мест.

За первое место конкурсанту присуждается приз "Серебряная лилия" и денежный приз в размере трех тысячи лари (910 долларов). За второе место конкурсант получит две тысячи лари (606 долларов), а за третье – тысячу (303 доллара).

Конкурсанты могут принять участие во всех номинациях, количество поданных работ не ограничено. Срок сдачи работ до 1 мая 2021 года. Победители будут объявлены в июне. Желающие принять участие должны отправить свою работу на почту amirani.premia@gmail.com.