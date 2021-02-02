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Режиссер Дито Цинцадзе

В Грузии покажут фильм Дито Цинцадзе "Бог счастья"

© photo: Sputnik / Ruslan Krivobok
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2247)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210202/250775446/V-Gruzii-pokazhut-film-Dito-Tsintsadze-Bog-schastya.html

Это картина о безработном актере Георгие, который неожиданно встречает свою пятнадцатилетнюю дочь и всеми способами пытается произвести на нее впечатление

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Показ фильма "Бог счастья" режиссера Дито Цинцадзе пройдет в виртуальном киноклубе Национального центра кинематографии Грузии в субботу, 6 февраля.

По сюжету картины, безработный актер Георгий неожиданно встречает свою пятнадцатилетнюю дочь, которую не видел 10 лет. Он безуспешно пытается показать дочери, что он богат и успешен, но девочку не так-то легко обвести вокруг пальца.

Фильм "Бог счастья" был снят в 2015 году и является копродукцией Грузии, Германии и Франции. В главных ролях сыграли Лаша Бакрадзе, Тина Мелиава, Надежда Бренике, Элли Джеймс Близес и Уфук Бозкурт.

Начало сеанса в 22:00. Показ пройдет в формате живого эфира. Стать членом виртуального клуба можно здесь.

Дито Цинцадзе — грузинский режиссер и сценарист. Начиная с 1988 года, снял тринадцать фильмов. Его фильм "Потерянные убийцы" был показан в разделе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале 2000 года. В 2007 году Цинцадзе был членом жюри на 29-м Московском международном кинофестивале. Живет в Берлине.

За фильм "Бог счастья" в 2015 году Дито Цинцадзе получил главный приз фестиваля независимых фильмов в Биберахе, а также приз "Лучший режиссер" на фестивале независимого кино в Вене (VIFF Vienna Independent Film Festival). Оператор Ральф М. Мендел получил за работу в этом фильме награду "Лучшая операторская работа" в 2016 году.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2247)


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