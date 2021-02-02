День рождения Отара Иоселиани: топ-5 фильмов культового режиссера

Этому грузинскому режиссеру чаще других задают вопрос: "О чем вы сняли свой фильм?", поскольку его кино – это самое загадочное, яркое, феерическое и нереальное явление, которым только может гордиться грузинский кинематограф

Отару Иоселиани, выдающемуся грузинскому кинорежиссеру 2 февраля 2021 года исполнилось 87 лет. В этот день Sputnik Грузия предлагает топ-5 лучших фильмов Иоселиани, которые стоит посмотреть.

Листопад (1966)

"Листопад" (в грузинском прокате — "Месяц Гиоргоба") — дебют режиссера в полнометражном художественном кино. Картина удостоена в Каннах приза ФИПРЕССИ и приза Жоржа Садуля за лучший дебют. По сюжету драмы, молодому технологу Нико Нижарадзе, который начал работу на винном заводе, на первый взгляд, не хватает самоуверенности, зато паренек открыт и честен.

© photo: Sputnik Кадр из кинофильма "Листопад"

Вскоре он оказывается вовлечен в весьма неприятный производственный конфликт — ради выполнения плана требуется розлив не только качественного вина, но и недозревшего саперави. Оказывается, такая практика на заводе не новость: рабочие-виноделы в подобных случаях запоминают даты и передают их "родным и близким", чтобы ненароком не заказали бутылку "плохого" розлива в ресторане. Параллельно с этим Нико начинает ухаживать за капризной красавицей-коллегой Мариной, которая развлекается, дразня своих ухажеров и натравливая на них своего самого ревнивого и драчливого кавалера. Так что Нико предстоит отстоять свое достоинство и принципы как в отношениях с руководством, так и с девушкой.

"Жил певчий дрозд" (1970)

"Жил певчий дрозд" снят на киностудии "Грузия-фильм" в 1970 году. Главный герой фильма — талантливый оркестрант театра оперы Гия Агладзе, которого блестяще играет актер Гела Канделаки.

© photo: Sputnik Кадр из фильма "Жил певчий дрозд"

"Фаворит луны" (1984)

Он проживает короткую "птичью" жизнь в бесконечной суете. Его ждет дома чистый лист нотной бумаги, ведь он так жаждет сочинить музыкальное произведение. Однако вначале ему необходимо успеть на встречу с приятелями, потом на свидание, следом заскочить к подруге мамы на день рождения и, наконец, на концерт — ударить в литавры в финале симфонии. Торопясь и опаздывая, он опять спешит и спешит куда-то…

"Фавориты луны" (Les favoris de la lune) — художественный фильм Иоселиани, ставший первой полнометражной кинокартиной грузинского режиссера после переезда во Францию в 1982 году. По мнению многих кинокритиков, в этой картине отмечается влияние позднего Луиса Буньюэля, испанского и мексиканского кинорежиссера, в частности, его фильма "Призрак свободы".

В фильме представлены зарисовки из жизни парижского квартала, обитатели которого, по сути, безымянны — их имена с экрана не звучат.

Поэтому, наряду с одушевленными персонажами (людьми) равное, если не большое значение, в фильме получают неодушевленные — севрский фарфоровый сервиз XVIII века и портрет молодой девушки кисти художника XIX века. Именно вокруг них и строится основное действие фильма. Жители квартала — торговец оружием, полицейский, инженер, их жены, школьный учитель, террорист, бродяги, воры, проститутки. Они связаны между собой многообразными бытовыми, криминальными и сексуальными отношениями.

Однако, эти связи разрываются так же неуклонно, как постепенно разрушаются, уменьшаются в размерах сервиз и картина. Картина "Фаворит луны" получила Большой специальный приз жюри Венецианского международного кинофестиваля, Приз Форума в Берлине и Приз католического киноцентра.

"Охота на бабочек" (1992)

"Охота на бабочек" (La chasse aux papillons) — это картина, в форме притчи рассказывающая о переломе традиций и угасании цивилизации. Действие происходит в небольшом городке на юге Франции, где в огромном замке XVII века, живут две немолодые дамы — хозяйка Мари-Агнес де Байонет и ее кузина Соланж.

Жизнь сестер заполнена неприхотливыми заботами, пока замком не начинают интересоваться представители японской корпорации, подыскивающие в этой провинции здание для проведения конференций. Обратившись к госпоже Соланж с вопросом о возможном приобретении дома, они узнают, что до смерти хозяйки Мари-Агнес дом не продается, а ждать ее кончины бессмысленно: в их роду все живут очень долго. Но происходит нечто странное – во сне Мари-Агнесс убивает призрак. И, когда душеприказчик вскрывает ее завещание, то выясняется, что дом, земли, картины, серебро и драгоценности передаются проживающей в России сестре Элен. Та прибывает с дочерью из Москвы, но обжиться в замке с привидениями не успевает. Представители японской корпорации сообщают, что, согласно контракту, дом после смерти хозяйки должен перейти к ним. Ольга немедленно подписывает все документы на продажу и бестрепетно наблюдает, как выносят на улицу старинные вещи. Фильм удостоен премии итальянской кинокритики имени Пазинетти (Венецианский кинофестиваль, 1992) и ряда других наград.

"Истина в вине" (1999)

Картина Отара "Истина в вине" или "Прощай, родная земля ("Adieu, plancher des vaches!") повествует о старом хозяине огромного богатого дома, которому нечем заняться. От скуки он строит в своей комнате детские железные дороги, пристает к молоденькой служанке, наслаждается вином, добытым хитростью — потому что жена запрещает давать ему алкоголь — и стреляет в лесу по бумерангам из ружья.

Сын хозяина стыдится своего аристократического происхождения и поэтому пытается сам зарабатывать себе на жизнь, подрабатывая мойщиком окон и посуды. Завязав знакомство с местными бродягами, он время от времени угощает их вином из фамильного погреба. И только жену хозяина ее положение устраивает: она ездит по деловым встречам, устраивает банкеты и наслаждается жизнью. В жизни каждого из героев фильма определенное значение имеет вино. Оно лечит или убивает, помогает найти общий язык или ссорит, дарит спокойствие или веселье.

Фильм снят в классическом стиле Иоселиани — ощущение подглядывания, легкость и не заостренность ни на одном из сюжетов. Каждый сюжет случается, как бы между прочим, и не раскрывается полностью — режиссер предоставляет право зрителю самому представить детали, не засоряя картину подробностями.